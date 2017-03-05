Последний день этой недели. Вечер. Люди с разных концов города съезжаются в одно место - ЦРК, где в 19.00 ровно и без опозданий на сцену выходит талантливая Слава в сверкающем золотистом платье. Артистка в этом наряде напоминает золотую рыбку, которая готова исполнить заветные желания - порадовать и развеселить гостей. Публика в зале по возрасту значительно взрослее клубной, но есть и молодежь. Следовательно, творчество певицы нравится людям разных возрастов. И мужчинам, и женщинам.

Артистка весь вечер радовала публику своими хитами. Прозвучали все композиции певицы - от «Люблю или ненавижу» до «Одиночества». Артистка побаловала морозный Таллинн своей красотой, великолепными образами, кстати, певица за время полуторачасового концерта надела четыре наряда.

Для тех, кто раньше не бывал на концерте Славы, приятным сюрпризом стало живое общение певицы с публикой. Артистка порадовала своим чувством юмора. Прямо на сцены Слава рассказала: «Сегодня утром селедки объелась... еле в платье влезла», - сказала артистка, сделав глоток воды.

Про фигуру и внешность певица тоже пошутила: «Всё свое, пока, кроме хвоста. Мечтала стать балериной, певицей... но двух Насть сцена не выдержит».

Концерт завершился бурными аплодисментами публики, певица Слава исполнила в конце хит «Одиночество» в двух версиях. Все желающие смогли потанцевать на своих местах.

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