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Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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В сети набирает популярность видеоролик из России с нырянием в мазут молодого человека, снятый еще в 2015 году. Ранее на него не обращали внимание, но теперь на "прыгуна" обратили внимание мировые СМИ, пишет TopNews.

На кадрах записи видно, как молодой мужчина, надев на голову полиэтиленовый пакет, ныряет в бассейн с мазутом. Выбравшись из бассейна, друзья опрыскивают его из шланга, предположительно автомобильным шампунем, а после пытаются отмыть струей воды под напором. Однако их попытки оказываются не увенчались успехом, более того герой видео впадает в настоящую панику и кричит, что ничего не видит и не может дышать.

Тем временем приятели экстремала не могут удержаться от смеха. В свою очередь пользователи Сети уже прозвали героя ролика «Капитаном Дизелем» и отметили, что сомневаются в его интеллектуальных способностях.

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