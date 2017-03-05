Боже мой… Нырнувший в мазут россиянин ослеп, но стал звездой интернета (видео)

На кадрах записи видно, как молодой мужчина, надев на голову полиэтиленовый пакет, ныряет в бассейн с мазутом. Выбравшись из бассейна, друзья опрыскивают его из шланга, предположительно автомобильным шампунем, а после пытаются отмыть струей воды под напором. Однако их попытки оказываются не увенчались успехом, более того герой видео впадает в настоящую панику и кричит, что ничего не видит и не может дышать.

Тем временем приятели экстремала не могут удержаться от смеха. В свою очередь пользователи Сети уже прозвали героя ролика «Капитаном Дизелем» и отметили, что сомневаются в его интеллектуальных способностях.