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Две русские женщины зверски избили звезду эстонского телешоу на автозаправке (фото)

Limon.ee
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В ночь на воскресенье, 5 марта, в Таллинне была избита звезда эстонского телешоу «Prooviabielu» Лийза. Об этом сообщает портал Elu24.

Вчера вечером, сразу после финала конкурса Eesti Laul, Лийза и ее подруга решили немного развеяться. После посещения паба Kannu Kõrts в Таллинне, Лийза вызвала такси и решила заехать на Statoil, чтобы купить еды. Однако в очереди возникла перепалка, которая закончилась дракой. 

Фото:   личный архив

«Я ждала, пока приготовят мой бургер, когда в магазин Statoil вошли две русские женщины, собиравшиеся купить сигареты. Кассир их не поняла», - рассказывает Лийза.

По ее словам, она обратилась к вошедшим и попросила их объясниться с работницей заправочной станции на эстонском языке, потому что та не владеет русским, однако Лийзу в ответ попросту толкнули. 

Фото:   личный архив

«Я толкнула ее в ответ. А то, что происходило дальше, не могу даже описать. Меня просто начали избивать!» - рассказала Лийза и повторно отметила, что драку начала не она. 

Фото:   личный архив

«Одна из них ударила меня ногой по лицу, после чего какой-то мужчина вмешался и растащил нас. Я поднялась на ноги, тогда вошел таксис, который оттолкнул мужчину и женщина снова вцепилась в меня», - рассказала девушка. 

Фото:   личный архив

После этого женщины стали тащить Лийзу за волосы к машине по асфальту. Лийза рассказывает: «Одна из русских женщин продолжала меня избивать. К моему изумлению, таксист, сел на меня «верхом», ударил по лицу и в грудь, потом схватил за волосы и начал бить меня головой о землю. Я не поняла, что они собирались со мной сделать. Сначала они хотели запихнуть меня в машину к женщине, но не смогли, после чего затолкали меня в такси, где водитель решил, что меня еще недостаточно поколотили и продолжил меня избивать».

Фото:   личный архив

Прибыл патруль G4S. Между тем, Лийза смогла выбраться из такси и побежала за помощью к сотруднице Statoil.

«Если бы работница не закрыла меня в служебном помещении, меня бы еще избили. Не уверена, что осталась бы жива», - призналась Лийза и добавила, что у кого-то из напавших у нее был нож. «Думаете, меня бы эти «чики» в живых оставили?» - говорит девушка. 

Прибыл полицейский патруль, который помог Лийзе добраться до кареты скорой помощи, доставившей девушку в больницу. 

«Мне сделали компьютерную томографию, во рту у меня полно повреждений, слава Богу нет переломов», - сообщила Лийза. После осмотра девушку доставили в полицейский участок для дачи показаний.

Фото:   личный архив

«По крайней мере, точно похудею до поездки в Египет, потому что есть я теперь не в состоянии», - пошутила Лийза. 

Комментарий полиции

«Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о драке на заправочной станции на Таммсааре теэ», - подтвердила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

«В центр тревоги также поступило сообщение, что был совершен выстрел. В 3.50 ночи патруль прибыл на место происшествия, где сотрудники полиции обнаружили охранников, задержавших 54-летнего мужчину, который, предположительно, произвел выстрел в воздух. В ходе проверки выяснилось, что мужчина является таксистом.

По предварительным данным, он подвозил клиента, 25-летнюю женщину, до автозаправочной станции Statoil на Таммсааре теэ. Когда они добрались до Statoil, он заметил, что на клиента напали две женщины 30-и и 44-х лет.  

Когда таксист пошел разнимать драку, на него напал 37-летний знакомый спутник из женщин. Тогда таксист побежал к своему автомобилю, где взял газовый пистолет и совершил предупредительный выстрел в воздух. 

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили всех участников происшествия в полицейский участок, где были взяты показания. Так как все они, кроме водителя такси, находились в состоянии алкогольного опьянения, не удалось выяснить причину ссоры, а также определить, кто напал первый. Всех участников происшествия отпустили после дачи показаний. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей грубое нарушение общественного порядка. Обстоятельтва случившегося выясняются. 

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