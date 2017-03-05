Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)

Элина Ромасенко пробивалась в клинику, в которой череда пластических операций изменила ее внешний вид. "Я вам не силиконовая на всю голову", – говорит девушка хирургу.

С детства Элина мечтала о подиуме и телевидении, но сейчас уверена, что пластическая операция – большая ошибка. Она изменила нос, грудь, несколько раз увеличила губы, но бремя красоты оказалось неподъемным.

Из-за слишком больших имплантов развился сколиоз. Несмотря на проблемы, красотка не устояла перед "пятой" попыткой. Захотела формы как у своих кумиров миллионов.

"Импланты мне достали из Москвы. Взяли с выставки самый большой размер, но даже этот размер оказался маловат для формы и объема моих ягодиц", – отметила Ромасенко.

По словам девушки, операция прошла плохо. Разошлись швы, и через два месяца пациентка вообще не вставала с постели, но терпела ради любимого человека. К сожалению, жених не оценил и сбежал от Элины, как только увидел "силиконовый" сюрприз.

"Когда у нас было свидание и дело дошло до сюрприза, у него просто упал... И моя самооценка опустилась вместе с ним", – сказала огорченная девушка.

Хирург, из-за которого девушка лишилась счастья, не берет на себя ответственность. Он даже назвал девушку "двухметровой кобылой".

Со слов девушки, в клинике ей не выдали никаких документов. По документам операции вообще не было.

Бывшая пациентка составила претензию на имя главврача. Она надеется не остаться наедине со своими проблемами. В коридорах другие клиентки провожают Элину с открытым ртом. Сейчас девушка признается: если вернуть все назад, то больше такие эксперименты над телом ни за что бы не повторила.