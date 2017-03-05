Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В Ростове-на-Дону известная модель стала жертвой пластической хирургии. Она устроила в местной клинике настоящий скандал: девушка обвинила хирурга в том, что он разрушил ей личную жизнь и будущую карьеру на телевидении, – говорится в сюжете РЕН-ТВ.

Элина Ромасенко пробивалась в клинику, в которой череда пластических операций изменила ее внешний вид. "Я вам не силиконовая на всю голову", – говорит девушка хирургу.

С детства Элина мечтала о подиуме и телевидении, но сейчас уверена, что пластическая операция – большая ошибка. Она изменила нос, грудь, несколько раз увеличила губы, но бремя красоты оказалось неподъемным.

Из-за слишком больших имплантов развился сколиоз. Несмотря на проблемы, красотка не устояла перед "пятой" попыткой. Захотела формы как у своих кумиров миллионов.

"Импланты мне достали из Москвы. Взяли с выставки самый большой размер, но даже этот размер оказался маловат для формы и объема моих ягодиц", – отметила Ромасенко.

По словам девушки, операция прошла плохо. Разошлись швы, и через два месяца пациентка вообще не вставала с постели, но терпела ради любимого человека. К сожалению, жених не оценил и сбежал от Элины, как только увидел "силиконовый" сюрприз.

"Когда у нас было свидание и дело дошло до сюрприза, у него просто упал... И моя самооценка опустилась вместе с ним", – сказала огорченная девушка.

Хирург, из-за которого девушка лишилась счастья, не берет на себя ответственность. Он даже назвал девушку "двухметровой кобылой".

Со слов девушки, в клинике ей не выдали никаких документов. По документам операции вообще не было.

Бывшая пациентка составила претензию на имя главврача. Она надеется не остаться наедине со своими проблемами. В коридорах другие клиентки провожают Элину с открытым ртом. Сейчас девушка признается: если вернуть все назад, то больше такие эксперименты над телом ни за что бы не повторила.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгрудьгубымодельпациенткапластическая операцияразмерскандалсюрприз
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:21
Две русские женщины зверски избили звезду эстонского телешоу на автозаправке (фото)
15:05
Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)
14:41
Вот это красотка! В Сети рассекретили новую девушку Дмитрия Тарасова
14:08
Приметы, которые сулят вам скорое обогащение. Не зря наши предки верили в это!
13:40
Бездомный нашел кошелек с огромной суммой денег и решил его вернуть… Кто бы мог подумать, что ситуация обернется таким образом!?
13:11
Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет! (1)
12:40
Смотри: Ольга Бузова опубликовала пикантное фото
12:10
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото) (1)
11:48
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса
11:29
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
10:52
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
10:23
Что думают об эстонской песне для «Евровидения» за рубежом: старье, привет из 80-х, Modern Talking
09:38
Орбакайте отказалась ехать в Киев из-за страха
09:14
Гороскоп на 5 марта: сегодня вас ждут приятные знакомства
22:34
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве (4)
16:59
Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы
16:48
Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ
15:58
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
15:34
Натали Портман во второй раз стала матерью
15:23
«Сурганова и Оркестр» представят в Таллинне новый альбом
Все новости
KrasotkaЦеликом
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Я не дырка, я – норка!

Я не дырка, я – норка!

Маэстро, тушь!

Маэстро, тушь!

14:35
Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы
13:16
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
12:26
Войти в тень
4. мар
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Бездомный нашел кошелек с огромной суммой денег и решил его вернуть… Кто бы мог подумать, что ситуация обернется таким образом!?
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото)(1)
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
Приметы, которые сулят вам скорое обогащение. Не зря наши предки верили в это!
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Топ комментариев
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз (2)
CмотриЦеликом
Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)

Силикон головного мозга: российская модель обвиняет хирургов в неудачной пластике (видео)

Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

4. мар
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездазвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьпевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees