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Приметы, которые сулят вам скорое обогащение. Не зря наши предки верили в это!

Limon.ee
Limon.ee
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Многие из нас верят в народные приметы. Особенно в приметы, связанные с деньгами и богатством. И нередко в них действительно есть доля правды, пишет Маркетиум.

Лично у меня всегда чешется левая ладонь к деньгам! Об этом и о многом-многом другом читайте ниже.

На улице и в заведениях

  • Купюру, которую вы заметили на улице, обязательно нужно поднять. Иначе вы покажете пренебрежение к деньгам.
  • Монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз – отталкивает. В первом случае поднимите монету, а во втором – оставьте.
  • Не поднимайте деньги, которые лежат на перекрестке. Придется много тратиться на здоровье.
  • Деньги, которые вы даете на чаевые, возвращаются в троекратном размере. (Возможно, эту примету придумал официант, но почему бы не проверить это на себе?)

Дома

  • Обеденный стол – это символ достатка. Не сидите на нем, иначе деньги будут обходить вас стороной.
  • Чтобы в доме водились деньги, положите несколько монет под скатерть обеденного стола.
  • Не кладите кошелек на обеденный стол и кровать.
  • В доме должен быть только один веник, иначе деньги быстро переведутся. Он должен стоять широким концом вверх.
  • Во время застолья женщина в последнюю очередь чокается с незнакомым мужчиной. А мужчина – с женщиной. Тогда у них всегда будут водиться деньги.
  • Никогда не разбрасывайте монеты. Храните их в копилке, в бумажнике или в потайном ящичке.
  • Деньги, которые хранятся в доме, регулярно пересчитывайте. Аккуратно расправляйте и поглаживайте купюры.
  • Перед тем, как начать собирать деньги, четко определитесь, на что они пойдут. Но никогда не откладывайте на черный день. Копите с позитивными мыслями. Тогда удача точно придет!
  • Пауки – это символ достатка и благосостояния. Завелся паучок? Ожидайте прибыли! И не вздумайте его убивать.
  • Свист в помещении – это к утрате значительной суммы денег.
  • Не давайте в долг хлеб и соль. Считается, что вместе с этими продуктами из дома уходят деньги и благополучие.
  • Не проводите уборку после захода солнца.
  • Не оставляйте на ночь деньги и ключи на столе.
  • Не ставьте на пол сумку, в которой лежат деньги. Иначе они от вас убегут.
  • Кто оставляет нож в буханке хлеба, того ждет бедность.
  • Кто выбрасывает хлеб, того ждет материальное неблагополучие.
  • Не выбрасывайте мусор в окно – считается, что так деньги улетают из дома.
  • Аквариум притягивает деньги. Но вода в нем всегда должна быть чистой.
  • Почините все краны – вместе с утекающей водой, уходят и деньги. (В буквальном смысле тоже!)

Кошелек

  • Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Купите красный кошелек из натуральной кожи.
  • Не стоит тратить все до копейки. Пустой кошелек привлекает бедность, после шоппинга оставляйте хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет.
  • Купюры разного достоинства храните в разных отделах бумажника.
  • Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.
  • Старые кошельки не выбрасывайте.
  • Храните деньги так, чтобы цифры смотрели в одну сторону.
  • В потайном отделе кошелька храните двухдолларовую купюру. Или купюру с цифрой 5.
  • Не храните в кошельке много мелочи. От нее можно избавиться в воскресенье, подав милостыню.
  • Деньги любят счет, но не пересчитывайте деньги вечером после захода солнца. Это приведет к неудаче.
  • Никогда и никому не показывайте имеющиеся деньги у вас в кошельке.
  • Природные символы денег – дерево, кожа и мех. Положите в кошелек деревянный или кожаный амулет. А на ключи повесьте меховой брелок.

Общие приметы

  • Чтобы деньги задерживались в доме, в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки. Полученная сумма должна переночевать дома.
  • В магазине не отдавайте и не берите деньги из рук в руки. Вместе с деньгами может передаться энергетика другого человека, которая не всегда является благоприятной. Возвращайте лишнее, если продавец обсчитался.
  • Никогда не хвастайтесь новыми вещами – иначе деньги уйдут от вас.
  • Никогда не смотрите в глаза человеку, которому подаете милостыню.
  • Дырки в карманах одежды обязательно должны быть зашиты. Иначе через них «уходят» деньги.
  • Для привлечения денег носите дорогие украшения. Они символизируют достаток. И ни при каких условиях не давайте мерять или носить ваши драгоценности кому-то другому.
  • Нельзя стричь волосы самому себе. Иначе вы сострижете удачные финансовые возможности.
  • Чешется левая ладонь – к деньгам, правая – к тратам.
  • Встреча с пожарным или полицейским – это к убытку. С морским офицером или беременной женщиной – к прибыли.
  • Никогда не осуждайте, не завидуйте тем, у кого денег больше, чем у вас. Это приводит к еще большим финансовым затруднениям.

Не забудьте поделиться приметами, которые проносят денежную удачу, со своими друзьями!

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