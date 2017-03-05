Приметы, которые сулят вам скорое обогащение. Не зря наши предки верили в это!

Лично у меня всегда чешется левая ладонь к деньгам! Об этом и о многом-многом другом читайте ниже.

На улице и в заведениях

Купюру, которую вы заметили на улице, обязательно нужно поднять. Иначе вы покажете пренебрежение к деньгам.

Монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз – отталкивает. В первом случае поднимите монету, а во втором – оставьте.

Не поднимайте деньги, которые лежат на перекрестке. Придется много тратиться на здоровье.

Деньги, которые вы даете на чаевые, возвращаются в троекратном размере. (Возможно, эту примету придумал официант, но почему бы не проверить это на себе?)

Дома

Обеденный стол – это символ достатка. Не сидите на нем, иначе деньги будут обходить вас стороной.

Чтобы в доме водились деньги, положите несколько монет под скатерть обеденного стола.

Не кладите кошелек на обеденный стол и кровать.

В доме должен быть только один веник, иначе деньги быстро переведутся. Он должен стоять широким концом вверх.

Во время застолья женщина в последнюю очередь чокается с незнакомым мужчиной. А мужчина – с женщиной. Тогда у них всегда будут водиться деньги.

Никогда не разбрасывайте монеты. Храните их в копилке, в бумажнике или в потайном ящичке.

Деньги, которые хранятся в доме, регулярно пересчитывайте. Аккуратно расправляйте и поглаживайте купюры.

Перед тем, как начать собирать деньги, четко определитесь, на что они пойдут. Но никогда не откладывайте на черный день. Копите с позитивными мыслями. Тогда удача точно придет!

Пауки – это символ достатка и благосостояния. Завелся паучок? Ожидайте прибыли! И не вздумайте его убивать.

Свист в помещении – это к утрате значительной суммы денег.

Не давайте в долг хлеб и соль. Считается, что вместе с этими продуктами из дома уходят деньги и благополучие.

Не проводите уборку после захода солнца.

Не оставляйте на ночь деньги и ключи на столе.

Не ставьте на пол сумку, в которой лежат деньги. Иначе они от вас убегут.

Кто оставляет нож в буханке хлеба, того ждет бедность.

Кто выбрасывает хлеб, того ждет материальное неблагополучие.

Не выбрасывайте мусор в окно – считается, что так деньги улетают из дома.

Аквариум притягивает деньги. Но вода в нем всегда должна быть чистой.

Почините все краны – вместе с утекающей водой, уходят и деньги. (В буквальном смысле тоже!)

Кошелек

Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Купите красный кошелек из натуральной кожи.

Не стоит тратить все до копейки. Пустой кошелек привлекает бедность, после шоппинга оставляйте хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет.

Купюры разного достоинства храните в разных отделах бумажника.

Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.

Старые кошельки не выбрасывайте.

Храните деньги так, чтобы цифры смотрели в одну сторону.

В потайном отделе кошелька храните двухдолларовую купюру. Или купюру с цифрой 5.

Не храните в кошельке много мелочи. От нее можно избавиться в воскресенье, подав милостыню.

Деньги любят счет, но не пересчитывайте деньги вечером после захода солнца. Это приведет к неудаче.

Никогда и никому не показывайте имеющиеся деньги у вас в кошельке.

Природные символы денег – дерево, кожа и мех. Положите в кошелек деревянный или кожаный амулет. А на ключи повесьте меховой брелок.

Общие приметы

Чтобы деньги задерживались в доме, в день зарплаты нельзя тратить ни одной копейки. Полученная сумма должна переночевать дома.

В магазине не отдавайте и не берите деньги из рук в руки. Вместе с деньгами может передаться энергетика другого человека, которая не всегда является благоприятной. Возвращайте лишнее, если продавец обсчитался.

Никогда не хвастайтесь новыми вещами – иначе деньги уйдут от вас.

Никогда не смотрите в глаза человеку, которому подаете милостыню.

Дырки в карманах одежды обязательно должны быть зашиты. Иначе через них «уходят» деньги.

Для привлечения денег носите дорогие украшения. Они символизируют достаток. И ни при каких условиях не давайте мерять или носить ваши драгоценности кому-то другому.

Нельзя стричь волосы самому себе. Иначе вы сострижете удачные финансовые возможности.

Чешется левая ладонь – к деньгам, правая – к тратам.

Встреча с пожарным или полицейским – это к убытку. С морским офицером или беременной женщиной – к прибыли.

Никогда не осуждайте, не завидуйте тем, у кого денег больше, чем у вас. Это приводит к еще большим финансовым затруднениям.

Не забудьте поделиться приметами, которые проносят денежную удачу, со своими друзьями!