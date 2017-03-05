Бездомный нашел кошелек с огромной суммой денег и решил его вернуть… Кто бы мог подумать, что ситуация обернется таким образом!?

Именно это доказал 44-летний житель Таиланда Варалоп...

Бездомный и нищий, Варалоп едва сводил концы с концами, когда однажды увидел дизайнерский кошелек на станции метро в Бангкоке. Внутри он обнаружил внушительную сумму денег. На эти деньги он мог бы безбедно прожить несколько месяцев, но порядочность не позволяла мужчине присвоить чужое.

Внутри была визитка мужчины, но связаться с ним у бездомного не вышло. Тогда он обратился в полицию. Оказалось, что кошелек принадлежал владельцу крупной металлургической фабрики. Когда тот узнал, кто вернул ему кошелек, он оценил бескорыстный и честный поступок мужчины и решил его отблагодарить.

Фото: Маркетиум/wikr.com

Сначала бизнесмен хотел дать бедному денег, однако рассудив, он решил, что этого будет недостаточно. И тогда, богач, тронутый поступком Варалопа, дал ему работу на своей фабрике и предоставил жилье.

Валралоп действительно мог бы взять деньги и без зазрений совести потратить их на свои нужды. Но именно потому, что мужчина не ожидал никакой награды за свой поступок, он получил ее вдвойне. Благодаря своей порядочности, мужчина получил шанс кардинально изменить свою жизнь. Он признается что теперь по настоящему счастлив, ведь у него есть уютное жилье, и он больше не должен ночевать в метро.

Как здорово, что в мире все еще есть такие добрые и честные люди!