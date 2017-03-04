Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Телеведущая Ксения Собчак побывала на вечеринке в честь дня рождения супермодели Натальи Водяновой. Звезда сделала необычный снимок – она сфотографировалась с девушкой в образе "трупа невесты", пишет Дни.ру.

Странной фотографией Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. "Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней!", – гласит подпись к снимку.

Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели. Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с трупом невесты, чтобы выглядеть привлекательнее. "Возить страшную подругу с собой – это мило!" – пишет один из них.

Примечательно, что "злые языки" начали ругать Собчак даже после такого снимка. "Локти грязные помой", – пишет придирчивый пользователь. "В серебристом сильно выигрывает", – шутит другой комментатор.

Важно отметить, что пользователи сети зачастую критикуют Собчак за опубликованные снимки. Большинству "диванных экспертов" не нравятся наряды, которые подбирает звезда. 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзвездакомментаторыксения собчакмоделиснимоксобчактелеведущая
финал EESTI LAUL! Достойный выбор!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:11
Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет!
12:40
Смотри: Ольга Бузова опубликовала пикантное фото
12:10
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото) (1)
11:48
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса
11:29
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
10:52
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
10:23
Что думают об эстонской песне для «Евровидения» за рубежом: старье, привет из 80-х, Modern Talking
09:38
Орбакайте отказалась ехать в Киев из-за страха
09:14
Гороскоп на 5 марта: сегодня вас ждут приятные знакомства
22:34
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве (4)
16:59
Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы
16:48
Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ
15:58
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
15:34
Натали Портман во второй раз стала матерью
15:23
«Сурганова и Оркестр» представят в Таллинне новый альбом
14:59
Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)
14:51
Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:29
Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры
13:53
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
Все новости
KrasotkaЦеликом
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Я не дырка, я – норка!

Я не дырка, я – норка!

Маэстро, тушь!

Маэстро, тушь!

13:16
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
12:26
Войти в тень
4. мар
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
4. мар
Желание похудеть делает родных врагами
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок
Упс... Ники Минаж полностью обнажила грудь на Неделе моды в Париже (фото)(1)
Победитель «Евровидения-2015» Монс Зелмерлев высказался о песне Эстонии для конкурса
Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Топ комментариев
Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве(4)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Парень сделал 110 пластических операций, чтобы стать гуманоидом: теперь он удалит гениталии, соски и пупок

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

4. мар
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео! (2)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисавидеогороскопгрудьдевушкадочьевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьпевицаплатьеприемроссиясекссетьсмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees