Фото: недавно родившая Ксения Собчак просто сияет!

Странной фотографией Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. "Найди самую страшную телку и сфотографируйся с ней!", – гласит подпись к снимку.

Подписчики Собчак отметили ее красоту на фоне необычного образа модели. Некоторые комментаторы уверены, что звезда специально сфотографировалась с трупом невесты, чтобы выглядеть привлекательнее. "Возить страшную подругу с собой – это мило!" – пишет один из них.

Примечательно, что "злые языки" начали ругать Собчак даже после такого снимка. "Локти грязные помой", – пишет придирчивый пользователь. "В серебристом сильно выигрывает", – шутит другой комментатор.

Важно отметить, что пользователи сети зачастую критикуют Собчак за опубликованные снимки. Большинству "диванных экспертов" не нравятся наряды, которые подбирает звезда.