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Орбакайте отказалась ехать в Киев из-за страха

Limon.ee
Limon.ee
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Запланированный на март концерт российской певицы Кристины Орбакайте в Киеве отменен. Артистка прокомментировала сложившуюся ситуацию, передает Дни.ру.

"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения по настоянию организаторов концерты переносятся на осень", – написала певица на своей странице в Instagram, отметив, что билеты на украинские шоу действительны, но желающие могут вернуть их в кассы. 

Поклонников эта новость очень огорчила. "У меня истерика! Ждали концерта Кристины в Харькове уже 3 года. И тут эта вся фигня! Какой ужас", – заявил один из почитателей Орбакайте.

Ранее в администрации дворца искусств "Украина" объявили, что концерт российской певицы в Киеве отменен. Одной из причин переноса выступления Орбакайте названо то, что Киев находится "в условиях внешней военной агрессии".

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