Орбакайте отказалась ехать в Киев из-за страха

"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения по настоянию организаторов концерты переносятся на осень", – написала певица на своей странице в Instagram, отметив, что билеты на украинские шоу действительны, но желающие могут вернуть их в кассы.

Поклонников эта новость очень огорчила. "У меня истерика! Ждали концерта Кристины в Харькове уже 3 года. И тут эта вся фигня! Какой ужас", – заявил один из почитателей Орбакайте.

Ранее в администрации дворца искусств "Украина" объявили, что концерт российской певицы в Киеве отменен. Одной из причин переноса выступления Орбакайте названо то, что Киев находится "в условиях внешней военной агрессии".