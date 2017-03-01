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Гороскоп на 5 марта: сегодня вас ждут приятные знакомства

Limon.ee
Limon.ee
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День обещает быть очень приятным, хотя и не слишком плодотворным. Он хорошо подходит для общения, неспешных дружеских бесед, спокойных деловых переговоров. 

Торжествуют логика и здравый смысл. Даже люди, в высшей степени подверженные влиянию эмоций, сегодня более сдержанны и рассудительны, чем обычно. Однако это вовсе не мешает проявлению позитивных тенденций в романтических отношениях. Новые знакомства не окажутся мимолетными, а увлечения окажут значительное влияние на дальнейшую жизнь, пишет Дворец.

Можно заниматься решением семейных проблем, проводить свободное время с родственниками, вместе отправляться в поездки или посещать увеселительные мероприятия. Эмоциональный фон благоприятен, да и недомогания маловероятны.

Овен

День обещает быть интересным, хотя вряд ли достижение поставленных целей всегда будет даваться легко. Не исключены проблемы на работе; придется пересмотреть свои отношения с коллегами, отказаться от контактов с прежними деловыми партнерами. Однако новые предложения окажутся весьма интересными, и вскоре станет очевидно, что дела идут на лад. Возможно незначительное улучшение финансового положения.

В семье атмосфера спокойная и доверительная, общение с родственниками будет способствовать обретению душевного равновесия. Тем, кто в последнее время ссорился с любимым человеком, конструктивный диалог поможет наладить отношения. Не исключены новые романтические знакомства – он вас зависит, будут ли они иметь продолжение.

Телец 

Не самый лучший день для проявления своих амбиций, активного участия в конкурентной борьбе. Оглядитесь по сторонам, постарайтесь дать оценку своим отношениям с окружающими. Это подходящий день для того, чтобы прекратить общение с людьми, которые давно перестали испытывать какие-то чувства по отношению к вам. Успех в ведении деловых переговоров принесут хладнокровие и умение не поддаваться на провокации.

Родственники настроены по отношению к вам критически, и с этим можно только смириться. Это не самый подходящий день для того, чтобы обсуждать с членами семьи свои победы или планы на будущее – вряд ли вы получите одобрение или толковый совет. Общение с любимым человеком потребует терпения; порой будет казаться, что вы имеете дело с неразумным ребенком.

Близнецы

Удачный день для решения любых вопросов финансового характера. Вероятны денежные поступления, выгодные покупки; не исключено и получение ценных подарков. Не исключены и профессиональные победы, однако для достижения карьерных вершин вам придется проявить изворотливость и упорство, в некоторых случаях – пойти на хитрость. Отношения с деловыми партнерами стабильны, однако в них не исключены недомолвки, попытки скрыть важную информацию.

Уделите внимание семейным делам, не забывайте о потребностях и желаниях родственников. Ваше общение с близкими будет приятным, если вы не станете проявлять эгоизма, демонстрировать легкомысленный подход к решению общих проблем.

Рак

Хороший день для работы, приобретения полезных навыков, освоения новых обязанностей. Нет нужды спешить, подлаживаться под чужой жизненный ритм. Ваши достижения наверняка будут замечены, щедрое вознаграждение не заставит себя ждать. Во время важных переговоров не придется идти на уступки, влиятельные персоны наверняка разделят вашу точку зрения и помогут в реализации интересных идей. Возможны значительные денежные поступления.

Не исключены сложности в общении с любимым человеком, возможны серьезные ссоры, взаимные упреки и претензии. Постарайтесь сохранять спокойствие – напряжение быстро пойдет на спад, а вечер обещает принести приятные сюрпризы.

Лев

Будьте внимательнее к своим родственникам – сегодня у вас есть все шансы вызвать их недовольство и спровоцировать поток критических замечаний в свой адрес. Помните о данных обещаниях, и не пренебрегайте домашними делами, даже если они кажутся вам скучными и утомительными. В сфере романтических отношений позитивные тенденции набирают силу постепенно; вечер – наиболее благоприятное время для встречи с любимым человеком.

Профессиональные успехи не будут значительными, но и достичь их вы сможете без особых усилий. На деловых переговорах не придется идти на уступки. Неприятные моменты связаны в основном с невозможностью осуществить ранее составленные планы точно в срок.

Дева

Следует быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Не исключены непредвиденные расходы, отсрочки по ожидаемым платежам. В остальном ситуация в профессиональной сфере складывается весьма благоприятная. Можно заниматься решением любых проблем, приступать к реализации самых смелых планов; не нужно только торопиться и пытаться достигнуть целей немедленно. Есть шанс получить одобрение руководства и влиятельных персон, однако реальная поддержка заставит себя ждать.

Атмосфера в семье благоприятна, общение с близкими людьми принесет приятные эмоции. Постарайтесь провести больше времени с представителями старшего поколения. Этот день хорош для семейных торжеств, праздников в узком кругу.

Весы

Будьте решительны в преодолении профессиональных преград: сейчас не время довольствоваться полумерами и идти на сомнительные компромиссы. Упорство поможет получить ответ на самые важные вопросы, приблизиться к достижению поставленной цели. В ваших силах привлечь на свою сторону влиятельных людей, должным образом расставить акценты в отношениях с партнерами.

Очень приятным и многообещающим будет этот день для влюбленных представителей знака. Возможны романтические признания, свидания. Несколько испортят настроение мелкие разногласия с родственниками, но ваше природное жизнелюбие заметно осложнит жизнь всем.

Скорпион

Возможны трудности в работе, выполнение профессиональных обязанностей потребует упорства и находчивости. Напомнят о себе старые деловые партнеры, ваши общие проекты окажутся весьма многообещающими. Можно обсуждать вопросы, связанные со сменой работы или сферы деятельности, а в беседах с руководством – касаться вопросов повышения по службе или увеличения заработной платы.

В отношениях с близкими вы склонны проявлять неуступчивость и нетерпение, предъявлять высокие требования. Это не приведет к осложнениям в отношениях – напротив, окружающие будут весьма снисходительны. С романтическими признаниями лучше не спешить. Если сохранить сдержанность не представляется возможным, призовите на помощь чувство юмора.

Стрелец 

Не самый удачный день для общения. Старайтесь не обсуждать ни личных, ни профессиональных проблем, а за советом обращайтесь лишь в крайних случаях. Это день, когда нужно разобраться в собственных чувствах и желаниях, выйти из-под дурного влияния, прислушаться к подсказкам интуиции. Не исключена ссора с любимым человеком, причиной ее могут стать ваша беспричинная ревность или желание все время контролировать ситуацию.

Можно решить финансовые проблемы, сделать выгодные покупки. Денежные поступления обещают быть весьма значительными. Возможно получение предложения о смене работы на более высокооплачиваемую.

Козерог

Этот день может быть очень интересным и принести немало приятных неожиданностей. Будьте готовы изменить свои планы, отказаться от привычного ритма жизни – жертвы эти не будут напрасными. Новые профессиональные перспективы откроются перед теми, кто работает в наукоемких отраслях. Можно проводить деловые переговоры, однако с принятием окончательных решений торопиться не нужно.

Не исключены встречи со старыми знакомыми, которые неожиданно напомнят о себе. Хорошо сложатся поездки, не разочаруют и развлекательные мероприятия. Уделите внимание членам семьи: ваш своевременный совет поможет им избежать ошибок и опрометчивых поступков.

Водолей

Будьте терпеливы с членами семьи: в ваших силах избежать накала домашней обстановки. Нежелательно говорить об ошибках прошлого, вспоминать о давно решенных проблемах. Куда приятнее будет обсуждение общих планов, в том числе – связанных с развлечениями и путешествиями. Возможно расширение круга общения, появление новых интересов.

Некоторых представителей знака ждет повышение по службе, остальные смогут укрепить свой профессиональный авторитет, заручиться поддержкой коллег и руководства. Хотя финансовая ситуация относительно стабильна, от расходов, связанных с развлечениями, сегодня лучше отказаться.

Рыбы

Влияние позитивных тенденций весьма сильно, и вы наверняка его заметите. В этот день смогут добиться значительных успехов творческие натуры, но и у остальных Рыб наверняка будет возможность найти достойное применение своим способностям. Нежелательно только коренным образом менять сферу деятельности, делать первые шаги на совершенно новом поприще: здесь вероятность ошибок очень велика. 

Очень хороший день для общения с давними знакомыми, дальними родственниками, иностранными партнерами. Можно приглашать гостей, организовывать праздники и торжества. Не упустите возможность сделать приятный сюрприз любимому человеку.

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