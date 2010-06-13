Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Британский певец Род Стюарт рассыпался в извинениях за то, что снялся в видео, которое напомнило зрителям показательные казни, которые устраивают террористы ИГИЛ.

На распространившихся в соцсетях кадрах музыкант изображает отрезание головы. 72-летний певец уверяет, что его неправильно поняли, передает Русская служба BBC. Стюарт говорит, что пытался вместе с друзьями изобразить сцену из сериала "Игра престолов", когда веселился перед концертом.

Жена певца Пенни Ланкастер уже удалила ролик из своего Instagram. В видео снялись оба супруга и несколько их друзей. "Мы просто забавлялись перед шоу. Воссоздали знаменитую фотографию The Beatles на Abby Road, затем начали играть в "Игру престолов". Я понимаю, почему нас неправильно поняли, и приношу глубочайшие извинения всем, кто был оскорблен", - говорит Род Стюарт.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАигилказньпевецстюард
финал EESTI LAUL! Голосуйте и вы!
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:59
Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы
16:48
Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ
15:58
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
15:34
Натали Портман во второй раз стала матерью
15:23
«Сурганова и Оркестр» представят в Таллинне новый альбом
14:59
Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)
14:51
Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:29
Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры
13:53
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
10:48
«Король Instagram» подвергся критике вот за это фото
10:40
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз (1)
10:10
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
09:45
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
09:15
Для тех, кому за… Старейшее радио Эстонии отметило свой юбилей! (ГАЛЕРЕЯ)
08:45
Что приготовила суббота? Читайте самый точный гороскоп на 4 марта
Все новости
KrasotkaЦеликом
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

На каких женщинах женятся современные мужчины

На каких женщинах женятся современные мужчины

15:24
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
14:10
Желание похудеть делает родных врагами
13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры
Топ комментариев
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Каждое утро он брал молоток и пропадал до ночи. 22 года спустя все узнали, чем он занимался(2)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Красота-то какая! Смотрите галерею с финальной репетиции Eesti Laul: до финала остаются считанные часы

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисавидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдконкурслюбовьпевицаплатьепоклонникипрезидентприемроссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees