Певец Род Стюарт принес глубочайшие извинения за видео в стиле казни ИГИЛ

На распространившихся в соцсетях кадрах музыкант изображает отрезание головы. 72-летний певец уверяет, что его неправильно поняли, передает Русская служба BBC. Стюарт говорит, что пытался вместе с друзьями изобразить сцену из сериала "Игра престолов", когда веселился перед концертом.

Жена певца Пенни Ланкастер уже удалила ролик из своего Instagram. В видео снялись оба супруга и несколько их друзей. "Мы просто забавлялись перед шоу. Воссоздали знаменитую фотографию The Beatles на Abby Road, затем начали играть в "Игру престолов". Я понимаю, почему нас неправильно поняли, и приношу глубочайшие извинения всем, кто был оскорблен", - говорит Род Стюарт.