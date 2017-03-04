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#МИРУМИР

«Сурганова и Оркестр» представят в Таллинне новый альбом

Limon.ee
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18 апреля в Центре русской культуры выступит самая солнечная группа российской эстрады «Сурганова и Оркестр».

Кумир эстетов и хедлайнер рок-фестивалей – «Сурганова и Оркестр» много экспериментировали. Светлана Сурганова покорила сцену прославленного БДТ с собственным поэтическим спектаклем на стихи классиков, сыграла главную роль в питерской постановке Бодлера, вместе с группой устроила перфоманс со скрипками, виолончелью и конферансом в масштабах всей страны. Теперь группа возвращается к обычному составу презентует свой одиннадцатый альбом #МИРУМИР.

Что на этот раз? Рассказывает Светлана: «Неожиданно для меня самой мы перешли на новую, совершенно иную ступень в своем творчестве. То, к чему мы шли не один год по дорогам всего #мира, вдруг сошлось в единой точке пространства и времени... Думаю, сказалась колоссальная концертная практика: мы стали очень хорошо слышать и слушать другу друга, понимать с полуноты и полутакта. Традиция джемовать перед выступлением дала качественный скачок: масса наработок, идей, рождавшихся в течение долгого периода, стали очень быстро воплощаться в конкретные композиции. С моей стороны стало меньше сопротивления и давления на музыкантов, я научилась доверять им. Стало так легко! Мы почувствовали, что все складывается, срастается как по волшебству, идеи сыпались и множились, и мы не могли отказаться ни от одной из них. Думаю, вы почувствуете наш запал и драйв! В процессе и со мной произошла метаморфоза: груз авторитета моих кумиров – Бродского, Ахматовой, Цветаевой – всегда давивший на меня и мешавший творить самой - перестал ощущаться на плечах. Произошло самоосвобождение, я перестала сравнивать себя с Великими, и творчество полилось, как река, прорвавшая плотину. Кстати пришлось сотрудничество с поэтом и давним другом Кирой Левиной. Она подталкивала меня, из нескольких ее словесных идей стихотворения у меня стали раскручивать словно сами – как из разворачивающегося свитка. На эмоциональном подъеме работа над пластинкой шла со скоростью света, - продолжает Светлана, - некоторые аранжировки создавались всего за полчаса, а строчки рождались мгновенно. Реализовалось то, что вынашивалось много лет. На этой волне нам захотелось посмотреть свежим взглядом и на уже изданные песни. Во-первых, я вижу, что поклонники хотят этих песен, а тесная связь нашей группы с поклонниками общеизвестна. Во-вторых, включая эти песни, я говорю: у нас с вами есть большая общая история, эту связь мы несем через годы, она ценна и важна для меня. Эти песни теперь тоже современные: вы будете под них танцевать, целоваться и ностальгировать, и в этом их сила. Было решено включить в альбом пять песен Юла Абрамова: это наша дань любимому другу и автору. Сохранив основу, мы переосмыслили ритмические и гармонические решения: некоторые песни стали танцевальными, где-то вы услышите даже Рэдиохед, и, несомненно, услышите Сурганову. В альбоме много танцев, пластики и ритмики, есть и рок-баллады, и лирика, и танцевальные римейки – весь наш музыкальный #мир. Он получился очень большим и разношерстным, но свое главное кредо мы сохранили: говорить о серьезных, философских вещах легко и непринужденно!»

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