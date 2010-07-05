Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)

Недавно София Ротару выступила в концертном зале "Крокус Сити холл". Прославленная артистка предстала перед многочисленной публикой в обновленном виде.

69-летняя "хуторянка" российской сцены отрезала челка, отчего стала выглядеть моложе лет на десять, как метко определили поклонники Ротару. Завершали образ по-новому уложенные волосы и модное пальто. в котором артистка щеголяла в кулуарах. Невероятно освежал Софию букет фиолетовых ирисов.

Фотографии с концерта немедленно распространились в интернете. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке.