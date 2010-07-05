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Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)

Limon.ee
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София Ротару произвела фурор среди своих поклонников. "Хуторянка" отечественной эстрады привела фанатов в восторг своим новым имиджем, передают Dni.

Недавно София Ротару выступила в концертном зале "Крокус Сити холл". Прославленная артистка предстала перед многочисленной публикой в обновленном виде.

69-летняя "хуторянка" российской сцены отрезала челка, отчего стала выглядеть моложе лет на десять, как метко определили поклонники Ротару. Завершали образ по-новому уложенные волосы и модное пальто. в котором артистка щеголяла в кулуарах. Невероятно освежал Софию букет фиолетовых ирисов.

Фотографии с концерта немедленно распространились в интернете. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке. 

/ Instagram

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