Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой.

Не удивительно, что Эрнст запретил Шурыгиным давать интервью, ведь история Дианы принесла "Первому каналу" бешеные рейтинги. Эфир программы "Пусть говорят" собрал у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей, пишет Dni.

Несмотря на запрет, мать девочки Наталья Шурыгина сама посоветовала журналистам поговорить с тетей Дианы. "Нам самим запрещено давать интервью. Мы подписали контракт с "Первым каналом", но вы можете поговорить с моей сестрой. Она знает, как все происходило", – сказала Наталья.

Оказалось, что Ирина Леванова действительно очень хорошо знакома с историей Дианы. Она обо всем узнала первой. "Мне Наташа позвонила в три часа ночи. Плачет в трубку. Что случилось, спрашиваю. Она: "Диану изнасиловали. Она сейчас с отцом у следователя, а я тут в машине реву". Днем она рассказала подробности", - цитирует "Комсомольская правда" Леванову.

По словам тети, на вечеринку Шурыгину позвала соседка. "Днем девочки ушли, ближе к ночи Наташа стала звонить дочери, та не брала трубку. Потом сама перезвонила: "Мама, меня изнасиловали, забери меня". Адреса дома Диана не знала, тогда трубку взял Саша Рухлин, который в этот момент был рядом и продиктовал адрес", – вспоминает подробности истории Ирина.

Слухи о том, что ситуацию подстроила семья Шурыгиных, чтобы получить деньги с Семенова, возмутили Леванову. "Да если бы Дианка наврала, то она бы себя уже выдала. Она не умеет ничего скрывать. Она очень эмоциональна. Почти год прошел, а она так и стоит на своем – он насильник", – отметили родственница.

При этом инициаторами программы были сами Семеновы. "Они написали письмо с просьбой осветить их историю. Редакторы позвонили Алексею и пригласили на съемки. Они с Наташей сильно сомневались", – рассказала Ирина.

Родители Дианы не решались принять участие в передаче, родственники также их отговаривали ехать в Москву. "И лишь Диана рвалась в бой, заявив – я поеду, потому что я права и мне нечего бояться. Съездила, получила свою порцию ненависти. Но на вторую программу все равно отправилась. Мы удивились, а она в ответ – поеду и скажу им прямо, кто они там все такие", - сообщала тетя Шурыгиной.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконстантин эрнстпервый каналпередача
По теме
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Скандально известная героиня телепередачи "Пусть говорят" Диана Шурыгина поделилась сегодня в своем закрытом профиле Instagram любопытными снимками. 
EESTI LAUL
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:59
Восторг! 69-летняя София Ротару кардинально сменила имидж (фото)
14:51
Константин Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:29
Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры
13:53
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
10:48
«Король Instagram» подвергся критике вот за это фото
10:40
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз
10:10
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
09:45
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
09:15
Для тех, кому за… Старейшее радио Эстонии отметило свой юбилей! (ГАЛЕРЕЯ)
08:45
Что приготовила суббота? Читайте самый точный гороскоп на 4 марта
00:24
Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне
23:57
Эдгар Гергель: жители Эстонии, давайте хоть в этом году не упадем в грязь лицом перед Европой
17:09
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной
16:23
Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая
16:17
Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши
Все новости
KrasotkaЦеликом
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

На каких женщинах женятся современные мужчины

На каких женщинах женятся современные мужчины

14:10
Желание похудеть делает родных врагами
13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
12:29
Тапки: четыре замкнутых круга
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
Топ комментариев
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Каждое утро он брал молоток и пропадал до ночи. 22 года спустя все узнали, чем он занимался(2)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!

Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!

3. мар
Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьпевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees