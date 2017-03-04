Выпившая женщина оставила свою машину на парковке ресторана. Утром на лобовом стекле она нашла записку…

Если вы когда-нибудь оставляли свой автомобиль на какой-нибудь городской парковке, вам должен быть хорошо знаком страх обнаружить на стекле ехидную записку, штраф или же вообще не обнаружить на прежнем месте автомобиль, который уже отбуксировали в неизвестном направлении, пишет Marketium.

Когда Паула на следующее утро вернулась в ресторан, чтобы забрать свой автомобиль, она была удивлена, что ни один из ужасных сценариев не сбылся. Вместо этого на лобовом стекле она нашла очень забавную и вдохновляющую записку. Паула поделилась этой фотографией на своей странице в Facebook, и запись буквально взорвала Сеть! Вот что написал ей менеджер ресторана:

«Дорогой Гость,

Благодарим вас за то, что вы оставили автомобиль на нашей парковке на ночь. Мы очень признательны вам за то, что вы не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. В знак уважения к такому ответственному поведению вы получаете ваучер на полкило наших вкуснейших куриных крылышек. Цените жизнь и хороших вам выходных!»

Джей Мак Лиан, тот самый менеджер, написавший ей послание, говорит, что начал оставлять подобные записки, чтобы мотивировать людей не ездить в нетрезвом состоянии. Мужчина считает, что бороться с пьяными водителями нужно прежде всего поощрением и хорошим примером.

Нам кажется, что это отличная идея! Нашим ресторанам есть чему поучиться!