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Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Limon.ee
Limon.ee
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Номер «Балет» в исполнении Анастасии Боровковой и собаки Малави из «Цирка дрессированных собак» уже покорил российских телезрителей и строгое жюри шоу «Минута славы».

«С Малави все это было очень непросто, — вспоминает Анастасия. — Она появилась в нашей семье случайно, 6 лет назад. Подобрали на улице — несчастную, голодную, больную. Причем, не только физически. Мы предположили, что она получила сильную психотравму — ее сильно били. Малави панически боялась мужчин. В закрытом пространстве забивалась в угол и делала лужу. На улице начинала нарезать круги и лаять — так сказать, боем защищалась. Со временем нам удалось подлечить, практически победить эти страхи. Сегодня Малави — одна из трех основных «солисток» в нашем Цирке дрессированных собак».

/ Pressifoto

Репетиции и съемки в шоу «Минута славы» дались паре нелегко, но Малави выдержала достойно: вместе они показали номер «Балет». Анастасия в черной балетной пачке, а Малави — в белой.

Новый выпуск шоу «Минута славы» выйдет на ПБК в субботу, в 16:00

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