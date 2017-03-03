В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!

Вместе с десятью финалистами конкурса Eesti Laul в качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции. Гость дал интервью Elu24.

Певец признался, что счастлив быть специальным гостем на эстонском Eesti Laul. Также Монс признался, что ему не грозит судьба бородатой Кончиты. Напомним, что недавно победительница "Евровидения-2014" травести-дива Кончита Вурст заявила, что убьет свое альтер-эго. Монс Зелмерлев никогда не пытался быть кем-то другим ни на сцене, ни в жизни. Смотрите интервью с Зелмерлевым в нашем видео!

В 2015 году в Вене Монс Зелмерлев исполнил песню "Heroes" и стал победителем 60-го конкурса "Евровидение".