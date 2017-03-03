Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска
Måns Zelmerlöw intervjuu
Allikas: Elu24
Уже сегодня вечером!

В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Уже сегодня вечером на сцене столичного Saku Suurhall пройдет финал конкурса Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на "Евровидении" в Киеве.

Вместе с десятью финалистами конкурса Eesti Laul в качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции. Гость дал интервью Elu24.

Певец признался, что счастлив быть специальным гостем на эстонском Eesti Laul. Также Монс признался, что ему не грозит судьба бородатой Кончиты. Напомним, что недавно победительница "Евровидения-2014" травести-дива Кончита Вурст заявила, что убьет свое альтер-эго. Монс Зелмерлев никогда не пытался быть кем-то другим ни на сцене, ни в жизни. Смотрите интервью с Зелмерлевым в нашем видео!

В 2015 году в Вене Монс Зелмерлев исполнил песню "Heroes" и стал победителем 60-го конкурса "Евровидение".

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEesti laullaulевровидениеконкурс
По теме
Эдгар Гергель: жители Эстонии, давайте хоть в этом году не упадем в грязь лицом перед Европой

Эдгар Гергель: жители Эстонии, давайте хоть в этом году не упадем в грязь лицом перед Европой

Это я сейчас о грядущем финале отборочного тура на «Евровидение-2017» от Эстонии – Eesti Laul, который состоится уже в эту субботу, 4 марта, вечером в Saku Suurhall. Незадолго до полуночи мы узнаем, кто представит нашу республику на главном песенном конкурсе Европы, который в этом году пройдет на Украине. Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

«В молодежной компании мне комфортно и никакой разницы в возрасте я не чувствую. Нет этих лет! Мы много общаемся друг с другом и шутим. Я снова молод и счастлив быть здесь!» - рассказал в интервью Postimees звезда эстонской эстрады, певец Иво Линна. Смотрите видео на русском языке!
Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

Уже в завтра, 4 марта, в Таллинне пройдет долгожданный финал отборочного тура на конкурс «Евровидение» от Эстонии – Eesti Laul. А пока мы хотим напомнить вам, кто и с какими композициями будет бороться за победу в финале в эту субботу. Пригожин о «Евровидении»: это пир во время чумы

Пригожин о «Евровидении»: это пир во время чумы 1

Проведение международного музыкального конкурса "Евровидение" на Украине, учитывая события, которые развиваются на территории этой страны, напоминает пир во время чумы. Так считает продюсер Иосиф Пригожин. Вау! Эстонская певица Элина Борн снялась полностью обнаженной (фото)

Вау! Эстонская певица Элина Борн снялась полностью обнаженной (фото)

Финалистка конкурса Eesti Laul и одна из главных претенденток на путевку на «Евровидение» Элина Борн сбосила одежду и приняла участие в откровенной фотосессии для Anne & Stiil, пишет Elu24.
Галерея
EESTI LAUL!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:00
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей
12:52
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
12:44
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев: судьба Кончиты мне не грозит!
11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
10:48
«Король Instagram» подвергся критике вот за это фото
10:40
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз
10:10
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
09:45
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
09:15
Для тех, кому за… Старейшее радио Эстонии отметило свой юбилей! (ГАЛЕРЕЯ)
08:45
Что приготовила суббота? Читайте самый точный гороскоп на 4 марта
00:24
Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне
23:57
Эдгар Гергель: жители Эстонии, давайте хоть в этом году не упадем в грязь лицом перед Европой
17:09
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной
16:23
Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая
16:17
Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши
15:54
Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!
15:30
Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости
15:09
После сумасшедших рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной
14:54
Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только 2% людей
Все новости
KrasotkaЦеликом
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

На каких женщинах женятся современные мужчины

На каких женщинах женятся современные мужчины

13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
12:29
Тапки: четыре замкнутых круга
11:11
Я не дырка, я – норка!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
Вдова устроила скандал на похоронах актера Алексея Петренко
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз
Топ комментариев
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети(3)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив(2)
CмотриЦеликом
Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Сегодня вечером собака-балерина будет покорять эстонских зрителей

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!

Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!

Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!

3. мар
Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьмузыкапевицаплатьеприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees