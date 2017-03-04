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Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!

Limon.ee
Limon.ee

В таллиннском отеле Hilton в четверг, 3 марта, прошел финал конкурса «Мисс Reval-2017», в котором соревновались самые красивые женщины нашей страны.

Титул «Мисс Reval-2017» достался 19-летней Карине Прантс. Первой принцессой стала 18-летняя Валерия Земеркина, а второй – 20-летняя Ингрид Усар.

Поздравляем красавиц!

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