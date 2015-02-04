Ранее сам Никита Джигурда утверждал, что он страдает от психопатии. Но Василий Чибисов так не считает. Он заявил, что артист очень эмоционален и умеет приковывать к себе внимание. Психоаналитик относит бурное поведение к нарастанию негативной симптоматики вокруг него. Его постоянно критикуют и осуждают. Все же в поведении артиста есть отклонения, но они связаны с болезненной реакцией на развод с Мариной Анисиной. Василий Чибисов считает, что у Никиты Джигурды обычный нервоз, который пройдет, когда люди прекратят его критиковать, пишет 7D.org.ua.
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз
В свете последних событий общественность и родственники Никиты Джигурды настаивают на том, чтобы скандальный артист Никита Джигурда прошел лечение в психиатрической клинике. Известный российский психоаналитик Василий Чибисов поставил эпатажному актеру свой диагноз.