Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз

Ранее сам Никита Джигурда утверждал, что он страдает от психопатии. Но Василий Чибисов так не считает. Он заявил, что артист очень эмоционален и умеет приковывать к себе внимание. Психоаналитик относит бурное поведение к нарастанию негативной симптоматики вокруг него. Его постоянно критикуют и осуждают. Все же в поведении артиста есть отклонения, но они связаны с болезненной реакцией на развод с Мариной Анисиной. Василий Чибисов считает, что у Никиты Джигурды обычный нервоз, который пройдет, когда люди прекратят его критиковать, пишет 7D.org.ua.