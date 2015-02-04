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Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз

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В свете последних событий общественность и родственники Никиты Джигурды настаивают на том, чтобы скандальный артист Никита Джигурда прошел лечение в психиатрической клинике. Известный российский психоаналитик Василий Чибисов поставил эпатажному актеру свой диагноз.

Ранее сам Никита Джигурда утверждал, что он страдает от психопатии. Но Василий Чибисов так не считает. Он заявил, что артист очень эмоционален и умеет приковывать к себе внимание. Психоаналитик относит бурное поведение к нарастанию негативной симптоматики вокруг него. Его постоянно критикуют и осуждают. Все же в поведении артиста есть отклонения, но они связаны с болезненной реакцией на развод с Мариной Анисиной. Василий Чибисов считает, что у Никиты Джигурды обычный нервоз, который пройдет, когда люди прекратят его критиковать, пишет 7D.org.ua.

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