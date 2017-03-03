На днях Таня похвасталась фанатам, что любовник поставил на заставку на свой телефон ее полуобнаженное фото. Певица считает это признанием ей в любви. Видимо, и то, что Вадим разместил в своем блоге ее фото топлес, Татьяну не смутило, а наоборот, вызвало восторг, пишет 7d.org.ua.
Смотри: любовник слил в Сеть пикантное фото этой сексуальной российской певицы. Ты ее точно знаешь!
Таня Терешина наслаждается отношениями с новым возлюбленным. Артистка восхищена тем, как Вадим Бухаров проявляет к ней свои чувства.