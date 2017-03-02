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Соцсети в шоке: Анастасия Волочкова сильно растолстела. И вот как она выглядит сейчас!

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Подписчики микроблога известной российской танцовщицы Анастасии Волочковой стали замечать, что она сильно поменялась.

Артистка набрала много лишних килограммов. Сейчас Анастасия Волочкова находится на отдыхе в Таиланде. Она уже успела опубликовать ряд снимков со своего путешествия. Подписчики известной балерины отметили, что ее формы сильно округлились. Некоторым фолловерам Анастасии Волочковой понравилась ее новая фигура, другие же считают, что ей надо срочно придти в форму, пишет 7d.org.ua.

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