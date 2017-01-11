Эдгар Гергель: жители Эстонии, давайте хоть в этом году не упадем в грязь лицом перед Европой

В том году выбор жителей Эстонии оказался неудачным. Вместо успешной и мегапопулярной Лауры с хитом «Supersonic», который до сих пор звучит на местных радиостанциях, народ захотел отправить на «Евровидение» совсем зеленого в музыкальном мире артиста. Молоденькие эстонские девочки, по всей видимости, активно голосовали за своего кумира Юри Поотсманна с песней «Play», которая так хитом и не стала. Многие поклонники Лауры, в числе которых тысячи русских жителей страны, решили в том году отмолчаться, и не голосовать. В конечном итоге мы опозорились на всю Европу, заняв среди всех участников предпоследнее место с конца, это беря в расчет и полуфиналистов, не прошедших в финал. Кстати, песню «Play» после «Евровидения» я больше нигде и не слышал. Да и сам Поотсманн, кроме выходов в свет со своей матерью, больше ничем не запомнился.

Несмотря на то, что русские артисты страны ни в том, ни в этом году на конкурсе не представлены, голосовать русским зрителям всё же стоит. Просто выберите тех, чья песня вам по душе. Может, вам просто внешне симпатичны артисты или нравится мелодия. Проголосуйте душой. Помогите нашей стране сделать правильный выбор. Это должен быть совместный выбор и право голоса есть у всех. Для этого понадобится лишь смартфон и небольшая сумма – около одного евро за смс или звонок. Подробно о голосовании расскажут в эфире ETV+ после 19.30 4 марта, не пропустите это грандиозное шоу!

У некоторых эстонских артистов, например, у Лауры и Койта Тооме много поклонников среди русских жителей страны. Это те немногие звезды Эстонии, которых знают и любят тысячи наших соотечественников. Быть может, дать шанс им поехать на «Евровидение-2017» от Эстонии? Песня «Verona» достойна победы, уже видел, как активно делятся этим хитом в соцсети VK. Много поклонников у Элины Борн и ее песни «In or Out». Может, стоит присмотреться и к ней? Букмекерские конторы, правда, пророчат победу на конкурсе Eesti Laul певице Керли с композицией «Spirit Animal», чем-то напоминающую дикие танцы Русланы, правда, в эстонской версии – спокойно и размеренно.

Кандидатов, как и обычно, 10. Но лишь одна композиция будет признана в ходе народного голосования и выбора членов жюри лучшей. Чтобы и вы чувствовали себя в своей тарелке, публикуем полный список артистов, стремящихся на «Евровидение-2017» от Эстонии. Выберите любимую песню. И проголосуйте завтра хотя бы один раз. Полный список артистов и песен находится на портале LIMON.EE.

Эстония, удачи тебе завтра в выборе песни и артистов! Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, будете ли вы в этом году болеть за любимых артистов и голосовать? За кого?