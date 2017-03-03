Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши

Дочери Егора Кончаловского Марии в этом году исполнится шестнадцать лет. Она рождена в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной, с которой режиссер недавно расстался после двадцати лет совместной жизни. На своей странице в Instagram Кончаловский поделился с подписчиками трогательным снимком дочери.

«Когда уже довольно взрослая дочка Маша попала в деревню к прадедушке Паше в Рязанской области, то тотчас затерялась в садах и огородах. А когда вернулась, мы с любопытством гадали: что же она съела – все-таки малинку или крота? Крота бы лучше – мясное, сытное, да и огород портит!», – с юмором подписал кадр Егор.

«А я думала, что это вы, Егор, в детстве. Доченька очень похожа на папу!», «Какая прелесть», «Любочкина девочка», – восторженно комментируют снимок пользователи.