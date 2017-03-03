После сумасшедших рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной

Во время записи новых выпусков шоу один из экспертов передачи — двукратный победитель конкурса "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко — признался: "Этого никто не знает, но за кулисами Диана говорила только об одном: а как я смотрелась, как я разговаривала, нормально я говорила, всё было вкусно или нет".

Напомним, после обвинения в изнасиловании Сергей Семёнов получил восемь лет лишения свободы, а Диана Шурыгина — славу и звание звезды интернета. Жест "на донышке", которым девушка указывала, сколько водки выпила на злополучной вечеринке, вмиг стал мемом.