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После сумасшедших рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной

Limon.ee
Limon.ee
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Скандальных подробностей оказалось так много, что Первый канал решил продолжить рассказывать в эфире историю 17-летней Дианы Шурыгиной, на всю страну обвинившей в сексуальном насилии своего знакомого - Сергея Семёнова. Конкуренции с ульяновской школьницей не выдержала ни одна телепрограмма: выпуски "Пусть говорят" с Шурыгиной обогнали по рейтингам даже воскресное "Время" и программу "Вести".

Во время записи новых выпусков шоу один из экспертов передачи — двукратный победитель конкурса "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко — признался: "Этого никто не знает, но за кулисами Диана говорила только об одном: а как я смотрелась, как я разговаривала, нормально я говорила, всё было вкусно или нет".

Напомним, после обвинения в изнасиловании Сергей Семёнов получил восемь лет лишения свободы, а Диана Шурыгина — славу и звание звезды интернета. Жест "на донышке", которым девушка указывала, сколько водки выпила на злополучной вечеринке, вмиг стал мемом.

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