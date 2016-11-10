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Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только 2% людей

Limon.ee
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По статистике, сегодня самолет является одним из самых безопасных и комфортных средств передвижения, пишет Marketium. Но это утверждение нисколько не успокаивает тех людей, которые страдают аэрофобией – боязнью полетов. В этой статье мы собрали несколько неоспоримых и проверенных фактов, которые помогут вам справиться с боязнью летать!

1. Мало кто знает, но у самолетов все системы имеют дубли. Если что-то выйдет из строя, то тут же запускается второй или третий дубликат.

2. Самолет не может просто упасть, потому что он опирается на воздух так, как автомобиль опирается на трассу.

3. В среднем самолет два раза в год подвергается ударам молнии. К счастью, современные авиалайнеры сконструированы так, что даже сильный разряд не причиняет им существенного вреда и позволяет спокойно продолжать полет.

4. В стандартном самолете есть несколько противопожарных и топливных систем, систем управления и выпуска шасси.

5. В дальнемагистральных самолетах предусмотрена комната для отдыха экипажа, чтобы отдохнувшие пилоты и стюардессы были в состоянии грамотно и сосредоточено управлять воздушным судном.

6. Обычно самолет имеет несколько двигателей, хотя может лететь и приземляться на одном. Только представьте, по статистике, отказ одного двигателя может произойти раз в два миллиона часов! А это почти 230 лет налета!

А вот следующие факты, некоторых из вас могут сильно удивить:

7. Ежесекундно в небе находится от 4 до 10 тысяч самолетов.

8. Каждый день самолеты совершают более 50 тысяч рейсов по всему миру.

9. За год самолеты перевозят свыше 5 миллиардов человек. При этом в авиакатастрофах в течение года гибнет в среднем около 300 человек, поэтому шанс погибнуть во время перелета составляет 1 из 12 миллионов.

Чтобы вы могли лучше оценить масштабы, представьте, что в городе 12 миллионов населения и в год умирает всего один! Именно такие шансы погибнуть во время полета. Шанс погибнуть в автомобиле или в автобусе намного выше, чем на борту.

10. Если вы будете летать каждый день, то вам нужно будет отлетать 21 тысячу лет, чтобы что-то произошло. Хотя, конечно, как бы печально это ни звучало, ни одна жертва авиакатастроф в мире не налетала 21 тысячу лет. Поэтому именно эти доводы статистов вряд ли могут нас успокоить, но факт остается фактом.

Каждому из нас стоит самому решать, летать на самолете или нет. А вы боитесь летать?

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