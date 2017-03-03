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Ваня, Саша и Сережа возвращаются: смотрите первые проморолики «Прожекторперисхилтон»

Limon.ee
Limon.ee
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В субботу, 4 марта, в телеэфир возвращается шоу "Прожекторперисхилтон". Состав ведущих шоу останется прежним - Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. И именно они стали героями четырех промороликов. 

«Прожекторперисхилтон» всегда отличался острым юмором. Четверка глумилась над новостями в мире, издевалась над политиками и звездами шоу-бизнеса. Ведущие программы в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи. В каждый выпуск обычно приглашался гость. Гости студии также, бывало, преподносили сюрпризы. Временами их энтузиазм зашкаливал. Однажды так случилось с голливудским актером Хью Джекманом, который устроил на сцене настоящее шоу. Изменится ли формат передачи и ее периодичность на этот раз - авторы программы пока не сообщают. Но, судя по анонсам шоу, градус юмора по-прежнему будет высоким!

Эстонские зрители смогут увидеть программу на Первом Балтийском канале в субботу, в 22:35.

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