Ваня, Саша, Гарик и Сережа возвращаются: смотрите первые проморолики «Прожекторперисхилтон»

«Прожекторперисхилтон» всегда отличался острым юмором. Четверка глумилась над новостями в мире, издевалась над политиками и звездами шоу-бизнеса. Ведущие программы в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи. В каждый выпуск обычно приглашался гость. Гости студии также, бывало, преподносили сюрпризы. Временами их энтузиазм зашкаливал. Однажды так случилось с голливудским актером Хью Джекманом, который устроил на сцене настоящее шоу. Изменится ли формат передачи и ее периодичность на этот раз - авторы программы пока не сообщают. Но, судя по анонсам шоу, градус юмора по-прежнему будет высоким!

Эстонские зрители смогут увидеть программу на Первом Балтийском канале в субботу, в 22:35.