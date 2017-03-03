Актриса Джейн Фонда назвала себя жертвой сексуального насилия

«Меня изнасиловали в детстве, а однажды меня уволили, потому что я отказалась спать со своим начальником», — поделилась 79-летняя Фонда.

По словам актрисы, она всегда думала, что это была ее вина, потому что она «сделала что-то не так или сказала что-то не то», передает Lenta.

В декабре 2016 года жертвой сексуального насилия назвал себя британский актер и режиссер Тим Рот. Он признался, что в детстве его насиловал собственный дед. Из-за пережитого Рот снял фильм «Зона военных действий», в котором присутствуют сцены изнасилования мужчиной своей 15-летней дочери.