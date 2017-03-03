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Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Limon.ee
Limon.ee
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Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной принять участие в своем проекте. Известно, что мать уже дала несовершеннолетней девушке свое согласие.

Как рассказал сам Боб Джек, речь идет об участии в его музыкальном проекте, передает Life. Работа Дианы не будет связана ни с эротикой, ни с порно.  

"Cкоро мы можем услышать замечательную исполнительницу рэпчика. Мне кажется, из нее получится настоящая дива шоу-бизнеса, особенно под таким руководством мэтра европейского кино для взрослых", – рассказал порнорежиссер. 

Боб Джек пояснил, что обратил внимание на Диану вовсе не из-за скандальной истории об изнасиловании, его привлекла ее внешность и личностные качества. "Как человек на экране она просто великолепна", – отметил он.

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