Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Как рассказал сам Боб Джек, речь идет об участии в его музыкальном проекте, передает Life. Работа Дианы не будет связана ни с эротикой, ни с порно.

"Cкоро мы можем услышать замечательную исполнительницу рэпчика. Мне кажется, из нее получится настоящая дива шоу-бизнеса, особенно под таким руководством мэтра европейского кино для взрослых", – рассказал порнорежиссер.

Боб Джек пояснил, что обратил внимание на Диану вовсе не из-за скандальной истории об изнасиловании, его привлекла ее внешность и личностные качества. "Как человек на экране она просто великолепна", – отметил он.