Столичный Saku Suurhall просто не узнать! Смотрите, как идет подготовка к финалу Eesti Laul

Сцена к финалу уже готова, а сегодня утром на ней уже начались первые репетиции.
Смотрите, как идет подготовка к финалу конкурса в нашей галерее!
До финала главного песенного конкурса Eesti Laul остается один день, концерт состоится уже в эту субботу, 4 марта, в Saku Suurhall. Общественно-правовые телеканалы будут вести трансляцию этого шоу.
Сцена к финалу уже готова, а сегодня утром на ней уже начались первые репетиции.
Смотрите, как идет подготовка к финалу конкурса в нашей галерее!
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