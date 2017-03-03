Что приготовила суббота? Читайте самый точный гороскоп на 4 марта

Овен

День упорной и плодотворной работы. Наградой за приложенные усилия будут широкие возможности, которые откроются перед вами. Сейчас вы можете выбирать, чем хотели бы заниматься, определяться с приоритетами, прислушиваясь к собственной интуиции, ставить новые цели. Легко решатся проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, появится шанс наладить отношения с руководством. Юридические вопросы можно решить быстро и без больших потерь.

Вас ждут интересные знакомства, переходящие в долгие отношения; вам решать, какой характер они будут носить. Легко получить помощь родственников, их одобрение и поддержку.

Телец

День неплох, однако вам придется приложить некоторые усилия, чтобы сделать его по-настоящему удачным. Нежелательно начинать новые дела или пробовать свои силы в неизученных сферах деятельности. Продолжайте двигаться по избранному пути, не поддавайтесь на провокации недоброжелателей и завистников. Возможно появление новых источников дохода, хотя и весьма скромного.

Личные отношения стабилизируются, появляется возможность внести в них ясность, договориться с близкими об общих целях и способах их достижения. Не рискуйте по пустякам. Сегодня вам пригодится умение контролировать свои эмоции и оценивать последствия любого поступка.

Близнецы

Достижение целей потребует некоторых усилий, однако непреодолимых препятствий на вашем пути не возникнет. День подходит и для работы, и для отдыха. Появится шанс внести приятное разнообразие в свою жизнь, расширить кругозор и найти новых друзей. Проявление творческих способностей будет щедро вознаграждено, особенно если ваши идеи окажутся не только гениальными, но и легко реализуемыми.

Благодаря искреннему дружелюбию и неистощимому оптимизму вы легко поладите с окружающими, сможете найти общий язык с близкими людьми. Возможны романтические признания, приятные сюрпризы в романтических отношениях.

Рак

Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими, в особенности – любимым человеком. Кроме того, не исключены ситуации, острая реакция на которые может лишить вас душевного равновесия. Важно сохранять хладнокровие даже в трудные моменты, не паниковать; здравый смысл убережет вас от многих ошибок.

Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода. Ваши деловые качества не останутся незамеченными на важных переговорах и позволят заключить многообещающие сделки.

Лев

Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: вы склонны обвинять близких во всех своих проблемах, да и они не скупятся на упреки. Не доводите дело до конфликта, пока не переосмыслите собственное поведение – не исключено, что ваши поступки были отнюдь не безупречны. Несколько проще будет поладить с любимым человеком; юным представителям знака день принесет исключительно приятные романтические переживания.

Недоброжелатели будут испытывать ваше терпение, однако вы вряд ли поддадитесь на их провокации. Можно заключать долгосрочные сделки, договариваться о сотрудничестве с новыми партнерами.

Дева

Отношения с близкими людьми становятся напряженными, и ваша неспособность пойти на уступки может иметь печальные последствия. Избегайте конфликтов с родственниками, не предъявляйте к ним слишком высоких требований. Члены семьи оценят вашу снисходительность, мудрость, умение находить выход из самых сложных ситуаций. Любимый человек будет высокого мнения о ваших поступках, одинокие представители знака смогут расположить к себе интересующих их особ.

С профессиональной точки зрения день нейтрален. Спокойно занимайтесь своими делами, не торопясь принимать предложения, которые кажутся сомнительными. Интересные идеи посетят тех, кто тесно сотрудничает с иностранными партнерами.

Весы

Прекрасный день для начала романтических отношений, свидания, признания в любви. Ваше обаяние неотразимо, и не найдется человека, который бы этого не заметил. Не бойтесь проявлять свою яркую индивидуальность, совершать оригинальные и даже экстравагантные поступки. Можно отлично повеселиться в компании старых друзей или новых знакомых; занятия спортом и активный отдых будут полезны и приятны.

В профессиональных делах ситуация складывается не столь благоприятная, но трудности, связанные с работой, вы вряд ли будете принимать близко к сердцу. Возможно появление новых источников дохода или получение выгодных предложений.

Скорпион

Будьте готовы расширить сферу своей деятельность, получить новые знания, делом доказать свою компетентность в важных вопросах и огромную трудоспособность. Ваши старания не останутся неоцененными.

В сфере романтических отношений ситуация стабильна. Появляется возможность обсудить с любимым человеком важные вопросы, найти пути к решению общих проблем. Действуйте решительно; упорство и целеустремленность помогут в достижении любой цели, а близкие охотно придут на помощь.

Стрелец

День обещает приятные сюрпризы. У многих представителей знака появится возможность навести порядок в финансовых делах, обзавестись ценным имуществом. Некоторых ожидают дорогие подарки. День хорош для обсуждения финансовых вопросов, планирования бюджета. Умение отделить необходимые траты от излишних будет вам весьма полезно.

Порадует атмосфера в семье. У вас и ваших близких наверняка найдется общий повод для радости. Приятным будет и общение с любимым человеком, совместный отдых запомнится надолго. Звезды советуют внести некоторое разнообразие в свой обычный образ жизни, постараться расширить свой кругозор; в этом поможет посещение культурных мероприятий.

Козерог

Не нужно торопиться. Путь к поставленной цели кажется очень длинным, но вы двигаетесь в нужном направлении, и сейчас самое важное – проявить достаточно упорства. Возможны денежные поступления, довольно скромные, но весьма своевременные. Некоторые представители знака получат предложения о сотрудничестве; не стоит спешить с ответом – не исключено, что вам удастся добиться лучших условий.

В личной сфере неуместны любые интриги, игры, попытки манипулировать окружающими. Действуйте открыто и честно, это позволит решить многие проблемы. Это неплохой день для начала романтических отношений, однако вы должны быть готовы к тому, что развиваться они будут медленно.

Водолей

Не рискуйте по пустякам, воздержитесь от участия в рискованных мероприятиях. Сегодня вам стоит поберечь себя, выбрать спокойные и неутомительные занятия. Очень удачным обещает быть день для офисных работников, а также для тех, кто имеет дело со сложными расчетами, многоэтапным планированием. Бизнесменам придется заняться решением юридических вопросов. Честолюбивые представители знака смогут добиться исполнения самых смелых своих желаний, но для этого придется принести в жертву амбициям свои жизненный принципы.

Стабильность в романтических отношениях позволяет расставить приоритеты в личной жизни, понять, что для вас действительно важно. Это хороший день для того, чтобы начать что-то менять в своем поведении.

Рыбы

Прекрасный день для общения, проведения переговоров, презентаций и встреч, посещения многолюдных собраний. Вы легко завязываете знакомства, умеете расположить к себе окружающих, найти общий язык с самыми капризными и непредсказуемыми особами. Сегодня можно позволить себе не торопиться, спокойно обдумывать все поступающие предложения – время работает на вас.

В семье царит взаимопонимание, можно рассчитывать на бескорыстную помощь и поддержку родственников. Хороший день для реализации планов, связанных с поездками и сменой места жительства. Можно также приступать к поискам новой работы.