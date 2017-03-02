Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети

Фигуристка Татьяна Навка была одной из приглашенных звезд, приехавших на показ дебютной коллекции одежды 18-летней дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, передают Dni.

Гостями Грозного стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие знаменитости.

Судя по всему, приемом и размахом жена пресс-секретаря президента России осталась очень довольна. Она успела прогуляться по поражающему великолепием Грозному. Порадовала и подписчиков своей страницы в Instagram эффектной фотографией на фоне столицы Чечни.

Но фурор Татьяна Навка произвела видеороликом, на котором запечатлена в танце с главой республики. На записи видно, как Рамзан Кадыров берет спортсменку за руку и увлекает в танец – они идут по кругу под аплодисменты гостей праздника.