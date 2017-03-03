Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии

Конечно, есть исключения из правил. Но обычно звезды не врут. Дамы, не расстраивайтесь, если не входите в эту тройку. Зодиак зодиаком, но мы сами влияем на свою судьбу. Возьмите на вооружение эти качества. Они правда нравятся мужчинам.

ИТАК, ВОТ ТОП-3 ИДЕАЛЬНЫХ ЖЕН ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА:

1. ТЕЛЕЦ — ЭТО НЕ ПРОСТО НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА, ЭТО СУПЕР-ЖЕНЩИНА

В которой наличествует все, чем может одарить прекрасный пол матушка-природа. Красивая, грациозная, всегда свежая и обаятельная, со спокойным мягким взглядом, таким же голосом и плавными, размеренными движениями, она вызывает самые приятные эмоции. Ее общество приятно и действует умиротворяюще. Она терпеливая слушательница, тонкая и приятная собеседница, обладающая живым умом и не допускающая в чужой адрес каких-то резких и грубых высказываний.

Обладая отличным обонянием, она хорошо выбирает косметику и парфюмерию; как правило, не курит.

Тельцы-женщины — предмет мечтаний сильного пола. Они являются превосходными спутницами жизни, уважая в своем супруге мужчину и не претендуя на лидирующие позиции в семье. Однако при этом не унижают в себе женщину и ведут себя с большим достоинством. Женщина-Телец видит свое жизненное предназначение в том, чтобы служить своей второй половине надежной опорой, хорошо вести дом и быть примерной матерью.

Представительницы этого знака Зодиака чаще всего являются превосходными хозяйками.

Их способностям к домоводству не может составить конкуренции ни один другой знак. В доме Тельцов всегда царит полнейший порядок, «хирургическая» чистота, интерьер его красив и создан с большим вкусом. Дом уютен, в нем всегда хорошо пахнет, полно цветов. Этим женщинам свойственна бережливость и экономность, но, несмотря на это, в доме всегда все есть.

Он открыт для друзей, которые могут рассчитывать на гостеприимный, теплый прием, вкусные блюда и приятное времяпрепровождение в уютной семейной обстановке.

Огромное значение в жизни женщины-Тельца имеют дети. Им она отдает все свое свободное время, всю свою любовь и ласку.

В ее обществе дети ощущают надежную защиту, она в любую минуту готова прийти на помощь советом и делом. Неудивительно, что Тельцы-матери в глазах своих детей часто являются больше добрыми подругами, с которыми можно поделиться самым сокровенным. Такое положение вещей сохраняется и в подростковом, юношеском возрасте, хотя большинство отпрысков в эти годы отстраняются от матерей. Телец-женщина подает своим дочерям и сыновьям отличный пример любви и верности.

2. ЖЕНЩИН, РОДИВШИХСЯ ПОД СОЗВЕЗДИЕМ СКОРПИОНА, ОТЛИЧАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Красота, привлекательность, энергичность, загадочность, смелость, страстность, решительность, напористость, мужской склад ума.

Жизненные силы их буквально переполняют, поэтому у них существует неистребимая потребность в том, чтобы найти им какое-то применение. Неудивительно, что им свойственно отправляться в рискованные путешествия, заниматься сложными и даже опасными проектами, бросаться с головой в авантюры.

На долю женщины-Скорпиона, как правило, выпадает много испытаний, но благодаря огромному физическому и духовному потенциалу ее силу духа очень нелегко сломить. После поражений, если таковые случаются, представительница этого знака не сдается, не опускает руки, не теряет прежнего запала и быстро приходит в себя, возвращаясь на прежние позиции.

Поскольку душа Скорпиона-женщины постоянно полнится множеством желаний, она нуждается в том, чтобы всегда иметь чувственные ощущения.

Дома у женщины-Скорпиона всегда царит безупречная чистота, жизнь в нем налажена комфортно, а интерьер создан так, что не оставляет сомнений в отличном вкусе хозяйки и любви, которую она испытывает к своему жилищу.

Из женщин, родившихся под данным зодиакальным созвездием, выходят хорошие матери, которые, с одной стороны, развивают их волю, жизнестойкость, готовят к будущей непростой жизни, а с другой — создают благоприятные условия для проявления склонностей и талантов.

Скорпионы — большие знатоки человеческой натуры, и это их качество находит применение и в воспитании детей. Мамы, родившиеся под этим созвездием, помогают детям решать их проблемы, анализировать сложные ситуации, выбирать достойных друзей, дают дельные советы.

Для своего супруга женщина-Скорпион выступает в роли все той же помощницы, доброй советчицы. Карьера мужа, его социальное положение для нее не пустой звук. На алтарь успехов супруга она готова положить любые жертвы, готова его поддержать со всеми присущими ей умом и энергичностью. С этой точки зрения ее без сомнений можно назвать верной женой.

3. ЖЕНЩИН, ПОЯВИВШИХСЯ НА СВЕТ ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ, ПРИРОДА НАДЕЛИЛА ОСТРОУМИЕМ

Обаянием, грациозностью, изящностью. Они обладают яркой, удивительной внешностью и часто оказываются в компании если не самыми красивыми, то самыми интересными. Очень многим Водолеям-женщинам свойственна манера необычно одеваться: с одинаковым успехом они могут надеть и что-нибудь вырытое из бабушкиного сундука, и соответствующее последнему писку моды. Такие же крайности могут проявиться в стрижках и прическах, причем они будут в обязательном порядке отличаться от остальных.

Женщинам данного знака присуща способность приноравливаться к любой ситуации, к любым условиям, в том числе благодаря превосходно развитой интуиции.

Считается, что Водолеи обладают даром точно предвидеть будущие события. Женщины с такими способностями в эпоху Средневековья обычно оказывались жертвами инквизиции.

Далеко не все могут понимать, почему Водолей поступает или думает так или иначе. Для того чтобы приблизиться к пониманию внутреннего мира этой женщины, человек должен тоже жить завтрашним днем.

Устремленность в будущее вовсе не мешает Водолеям-женщинам не витать в облаках, не лениться, а добросовестно работать. Многое, если не все, они способны делать собственными руками. Единственное, что им претит, — это строгая дисциплина. Блеск, изящество, присущее представительницам данного знака, проявляются даже в мелких, незначительных делах.

Водолеи отличаются большой терпимостью, а ревность в их глазах является предрассудком. Для представительницы этого знака мужчина будет любим не за хорошую материальную обеспеченность или успехи в карьере. Гораздо важнее для нее умение быть ее преданным, добрым другом, приятелем ее друзей. Женщины-Водолеи видят будущее своих избранников и помогают им реализовать данный природой потенциал, поставят на службу этому свои чувства и интеллектуальные способности.

Представительница не станет шпионить за своим супругом, ее не мучает подозрительность, но факт измены она не простит.

Замужняя Водолей-женщина не позволит себе романов, поскольку, с ее точки зрения, отношения между супругами могут быть только честными.

У общительных и обаятельных представительниц этого знака в доме всегда много гостей, все испытывают потребность в их приятном обществе.

Когда у женщины-Водолея появляется ребенок, из-за природной сдержанности она не выказывает бурных восторгов по этому поводу и не демонстрирует открыто, как сильно любит своего малыша. Однако с самого раннего возраста он будет для нее личностью; женщина-Водолей не станет ребенка наказывать, но и слишком опекать тоже не будет.