Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Сара Джессика Паркер неудачно пошутила про встречи генпрокурора США с российским послом

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Американская актриса Сара Джессика Паркер высмеяла в своем Instagram сообщения о встречах генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом России Сергеем Кисляком.

Артистка опубликовала мем, в котором ее героиня Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» задается вопросом: «Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?»

«Я должна была это сделать. Не знаю, кто создатель (мема — прим. «Ленты.ру»), но спасибо вам, кто бы вы ни были», — подписала пост Паркер.

Ранее 3 марта Сешнс подтвердил, что встречался с российским послом. Он подчеркнул, что не обсуждал избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа, передает Lenta.

1 марта издание The Washington Post заявило, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, прошедшие в ноябре 2016-го. Сешнс не упоминал о встречах во время январских слушаний по утверждению своей кандидатуры на пост генпрокурора.

Сара Джессика Паркер — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Она наиболее известна по сериалу «Секс в большом городе». Актриса также снималась в таких фильмах, как «Эд Вуд», «Полет навигатора» и «Клуб первых жен».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпаркерпосолроссиясара джессика паркерсша
смотрите и слушайте!
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
11:14
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?
10:54
Внимание! Cпектакль «Экспресс Калифорния» не будет показан в Таллинне
10:47
Сара Джессика Паркер неудачно пошутила про встречи генпрокурора США с российским послом
10:16
Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!
09:59
С этим шутить нельзя! Пять признаков того, что ваш аппендикс скоро лопнет
09:36
Семь признаков, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами (1)
09:20
Скорее читайте гороскоп на пятницу, 3 марта
08:37
Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом (1)
19:33
Фото: у Мэрилин Керро появился новый любимчик (фото)
19:09
Сергей Соседов рассказал, почему популярные российские артисты-геи скрывают свою сексуальную ориентацию (1)
18:52
Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом
18:32
«Дом-2» терпит бедствие
18:07
Самые распространенные вопросы мужчин о сексе с женщиной и ответы на них
17:55
Эти горячие финские парни уже ждут момента, когда смогут свести с ума эстонских девушек: разыгрываем ВИП-билеты на «Танцевальный рай»!
17:30
То, что вы точно хотите попробовать: секс с завязанными глазами
17:08
Фотоновость: у Бузовой из-за развода анорексия
16:52
Каждое утро он брал молоток и пропадал до ночи. 22 года спустя все узнали, чем он занимался (2)
16:45
А вы есть в тройке лидеров? Названы самые умные женщины по знаку Зодиака
16:30
СМИ: больной раком Хью Джекман разводится после 20 лет брака
Все новости
KrasotkaЦеликом
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

11:33
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
2. мар
Имеет ли значение размер влагалища?
2. мар
Светский этикет: что надеть на бал?
2. мар
Весенний салат с курицей и грушей
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Семь признаков, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами(1)
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?
С этим шутить нельзя! Пять признаков того, что ваш аппендикс скоро лопнет
Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом(1)
Сара Джессика Паркер неудачно пошутила про встречи генпрокурора США с российским послом
Топ комментариев
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(3)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?

Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?

Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

28. фев
Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьпевицаплатьепрезидентприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees