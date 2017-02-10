Скорее читайте гороскоп на пятницу, 3 марта

Овен

Очень сильны позитивные тенденции, и этим стоит воспользоваться для достижения поставленных целей. Самое время внести в свою жизнь нечто новое, расширить круг общения, завести интересные знакомства. Возможно получение интересных предложений, которые увеличат число ваших профессиональных обязанностей, но и на доходах скажутся очень позитивно. Держитесь ближе к сильным мира сего: они помогут вам в реализации самых смелых планов.

Спокойствие и уверенность в своих силах окажут позитивное влияние на отношения с близкими людьми. Это подходящий день для обсуждения любых проблем и поиска их решения. Возможно улучшение финансового положения, получение подарков.

Телец

Возможны трудности в делах. Вы поступите разумно, если не будете пытаться решить проблемы в одиночку, а обратитесь за помощью – и чем раньше это будет сделано, тем лучше. Можно проводить переговоры и важные встречи; вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, сохраняете спокойствие даже во время самых острых дискуссий, и добиваетесь своего, сколь бы упорными ни были оппоненты.

Это удачный день для покупок. Особое внимание следует обратить на вещи иностранного производства. Хорошо сложатся поездки, особенно если компанию вам составят члены семьи. Любимый человек порадует приятным сюрпризом.

Близнецы

День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов.

Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать многих проблем. Приятные эмоции подарит посещение развлекательных мероприятий, участие в светской жизни.

Рак

День в целом удачен, хотя трудности профессионального и финансового характера не исключены. Ваша задача – не впадать в панику и продолжать движение к поставленной цели, как бы ни складывались обстоятельства. В этот день могут быть реализованы планы, связанные с творчеством, самореализацией, личностным ростом. Появится возможность расширить круг общения, завязать полезные и интересные знакомства.

Вполне гармонична ситуация в сфере личных отношений, можно выступать с инициативой, не опасаясь негативной реакции близкого человека. Эксперименты с внешностью будут удачными, можно подкорректировать или в корне изменить свой имидж.

Лев

Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы, двигаться вперед к поставленной цели. В ваших силах воплотить в жизнь самые смелые идеи. Есть шанс заслужить одобрение руководства и влиятельных людей, предложив оригинальное решение давних проблем. Финансовая ситуация имеет тенденцию к улучшению, однако наиболее значительные денежные поступления еще впереди.

Можно отправляться в поездки или начинать подготовку к путешествиям. Родственники наверняка одобрят ваши планы, дадут весьма полезные советы. В общении с любимым человеком будьте готовы к компромиссам, но не позволяйте манипулировать собой.

Дева

Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, в высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера. Это сопряжено с определенной ответственностью, но и преимущества дает нешуточные. Не исключены проблемы при оформлении важных документов, будьте предельно внимательны.

Прекрасный день для развлечений, посещения вечеринок, разнообразных увеселительных заведений. Открываются возможности для улучшения личной жизни; ваша задача – решить, какой из них следует воспользоваться.

Весы

День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма скромный интерес. Финансовая картина благоприятна, хотя наиболее значительные денежные поступления порадуют вас несколько позже.

Праздник в кругу семьи – отличный способ улучшить отношения с родственниками, ненадолго забыть о бытовых проблемах и повседневных хлопотах. Забота и внимание со стороны любимого человека наверняка порадуют вас; не скупитесь на проявление своих чувств.

Скорпион

Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводу. Умение трезво оценивать события и людей позволят избежать ошибок при планировании своих действий. Расходы не будут катастрофически велики, хотя с некоторыми суммами расстаться все же придется.

Спокойствие и терпение помогут сохранить теплые отношения с близкими, а безобидные шутки настроят и вас, и окружающих, на позитивный лад. В общении с любимым человеком избегайте злой иронии, язвительности – они могут спровоцировать ссору.

Стрелец

День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала. Вы поступите разумно, если позаботитесь о своем здоровье, по возможности сократите нагрузки. Не исключен дефицит приятных эмоций; постарайтесь найти время для занятий, которые поднимут вам настроение. Стрельцам, склонным к творчеству, следует попробовать свои силы в изобразительном искусстве.

Хорошо складываются деловые отношения, поступающие предложения открывают новые возможность для карьерного роста. Финансовая ситуация весьма благоприятна, удачными будут крупные покупки. Возможно получение подарков или обретение ценных вещей в результате счастливой случайности.

Козерог

Очень хороши профессиональные перспективы, можно достичь значительных успехов на избранном поприще. Обратите внимания на свои отношения с коллегами: недоброжелатели настроены решительно и, завидуя вашим успехам, становятся способными на совершенно немыслимые поступки. Не доверяйте слухам и сплетням, проверяйте всю поступающую информацию, берегите свою репутацию – словом, будьте очень осторожны.

Улучшается финансовое положение, возможно появление новых источников дохода. Родственники щедры на критику в ваш адрес; старайтесь относиться к их замечаниям спокойно, не допуская проявлений раздражительности. Любимый человек охотно окажет помощь в трудной ситуации или просто морально поддержит, если в этом возникнет необходимость.

Водолей

Высока вероятность значительных успехов в профессиональной деятельности, возможно получение заманчивых предложений. Помните, что доверять сегодня следует только проверенным партнерам и людям, которых вы давно знаете. Особы, предлагающие свое покровительство и поддержку, вероятнее всего, преподнесут вам весьма неприятные сюрпризы.

Не может не радовать гармония в личных отношениях. Многих представителей знака ожидают встречи, которые в корне изменят их жизнь. Будьте внимательны к любимому человеку, но не окружайте его чрезмерной заботой. Очень многие наблюдения, сделанные в этот день, сослужат вам хорошую службу в будущем.

Рыбы

Возможны весьма неприятные события личного характера, не исключена ссора с любимым человеком. Очень опасно давать волю раздражению; под влиянием негативных эмоций вы можете совершить поступки, о которых позже будете очень жалеть. Отложите принятие важных решений, отдохните, смените обстановку, побалуйте себя. В ваших силах сделать этот день более приятным, усилить влияние позитивных тенденций.

Порадуют профессиональные успехи. Вероятен прогресс в делах, над которыми вы работаете в течение долгого времени, не исключено благоприятное завершение затянувшихся переговоров. Сделки, заключенные в этот день, принесут прибыль.