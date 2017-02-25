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Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По оценке приехавшего в Таллинн российского историка моды Александра Васильева, аксессуар в виде фаллического символа совершенно не сочетается с орденом за заслуги перед Эстонской Республикой. 

Так он прокомментировал внешний вид совладелицы одной из таллиннских галерей Ольги Темниковой на состоявшемся 24 февраля президентском приеме, сообщает портал Rus.err.ee.

Своими мыслями по просьбе ведущих шоу "ТВой вечер" на телеканале ETV+ российский гость поделился вечером в четверг, 2 марта, в прямом эфире передачи.

"Фаллический символ не надо носить рядом с орденом, это принижает орден. Вместе они не сочетаются", - прокомментировал Александр Васильев аксессуар, которым галерист Ольга Темникова украсила свое платье. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаксессуаралександр васильевОльга Темникова
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