Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом

Так он прокомментировал внешний вид совладелицы одной из таллиннских галерей Ольги Темниковой на состоявшемся 24 февраля президентском приеме, сообщает портал Rus.err.ee.

Своими мыслями по просьбе ведущих шоу "ТВой вечер" на телеканале ETV+ российский гость поделился вечером в четверг, 2 марта, в прямом эфире передачи.

"Фаллический символ не надо носить рядом с орденом, это принижает орден. Вместе они не сочетаются", - прокомментировал Александр Васильев аксессуар, которым галерист Ольга Темникова украсила свое платье.