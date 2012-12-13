Сергей Соседов рассказал, почему популярные российские артисты-геи скрывают свою сексуальную ориентацию

Музыкальный обозреватель Сергей Соседов вращается в кругах шоу-бизнеса не один десяток лет. Он был членом жюри телеконкурса "Суперстар" на канале НТВ, работал судьей певческого шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Поэтому он знает о многих певцах, актерах и стилистах всю подноготную. Dni.Ru обратились к нему с просьбой прокомментировать скандал с Игорем Чапуриным: интернет-пользователи обсуждают фотографию, на которой обнаженный 48-летний модельер целуется с 39-летним галеристом Эдуардом Багратиони.

"Никто не имел права публиковать частные снимки Чапурина, – возмутился Соседов. – Это его частное дело, и устраивать из-за этого травлю, поднимать шумиху, как минимум, не этично. Игорю стыдиться нечего. Стыдно должно быть тем, кто это фото обнародовал, а теперь смакует. Человека надо судить по его делам, а не по тому, с кем он спит или встречается. Чапурин – прекрасный модельер, он обшивает многих звезд. Они у него одевались и будут одеваться, несмотря на всю эту историю. В другой стране ему такой скандал был бы даже на руку. А у нас страна гомофобная, нетрадиционная ориентация не приветствуется. Тут достаточно посмотреть агрессивные программы Аркадия Мамонтова на канале "Россия", где он позволяет себе на всю страну кричать: "Содомиты!"

"Больше половины представителей шоу-бизнеса – геи, но 80% аудитории – это женщины. Вот и вынуждены наши звезды угождать зрительницам, придумывать каких-то детей из пробирок, свадьбы, встречи и разводы, строить из себя бабников, любовников, дамских угодников – тех, кем вне сцены не являются, – продолжил Соседов. – Вся эта клоунада – ради пиара. Звезды боятся, что признание в нетрадиционной ориентации негативно скажется на их имидже и, как следствие, на кассе. А сейчас идет борьба за каждого зрителя, за каждый зрительский рубль".