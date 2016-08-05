Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Недавно Алла Пугачева по‑настоящему поразила поклонников. Легендарная певица приняла участие в концерте «О чем поют мужчины». На сцену московского «Крокус Сити Холл» Пугачева вышла в черном платье-балахоне, пишет Rus.TVNET.lv.

Она исполнила всеми известную композицию «Птица певчая» в отличной от оригинала версии, а также две новые песни - «Счастливые дни» и «Я пою эту песню мужчинам». Однако в полной мере оценить вокал легендарной исполнительницы публике, судя по всему, не удалось, потому что глаза увидели нечто более привлекательное, чем то, что слышали в этот момент уши!

Дело в том, что во время выступления платье Примадонны - то ли по задумке, то ли случайно - сползло с плеча, и стало очевидно, что нижнего белья под ним нет! Это был фурор!

А восхитительная, день ото дня молодеющая и хорошеющая звезда будто поймала от этого еще больший кураж и, нисколько не смущаясь, продолжала проникновенно петь - легко, непринужденно, с удовольствием и даже с каким-то девичьим кокетством! Браво, Алла Борисовна!