«Дом-2» терпит бедствие

"Мы в легком шоке пока что! Нам отключили интернет и отобрали телефоны. Транслирование в соцсетях какой-либо информации до эфира или чего-то со съёмочной площадки теперь карается изгнанием. Михайловский решил, что таким образом люди начнут смотреть телевизор, а не наши "Инстаграмы", – рассказала одна из участниц телестройки.

Кроме того, продюсер проекта Алексей Михайловский оставил звездам проекта лишь 20 процентов доходов от рекламы в соцсетях. "У нас почти забрали наши "Инстаграмы", приносящие нам немалый доход, – цитирует Life.ru одного из старожилов проекта. – На днях мы встречались с Михайловским, чтобы он вернул нам прежние условия, мы все-таки гораздо популярнее новичков , и наши странички – это наш хлеб. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, если ничего не изменится – мы уйдем все!"

Михайловский подтвердил, что участникам проекта действительно ограничили время пребывания в интернете. "Это связано с тем, что соцсети, реклама в них и прочее общение занимало у участников слишком много времени, – объяснил продюсер. – Кроме того, участники выкладывали посты с информацией, которая не всегда была подтверждена и достоверна".

Алексей утверждает, что "Дом-2" – это все-таки реалити-шоу в эфире ТНТ, а не оффлайн-проект в интернете. Поэтому все самое интересное зрители должны узнавать из выпусков передачи или на официальном сайте "Дома-2", заключил он.