То, что вы точно хотите попробовать: секс с завязанными глазами

Занимаясь сексом, каждый партнер хотя бы один раз, но подумал о секс с завязанными глазами. Это довольно интересная и необычная игра. Непредсказуемость и ожидание возбуждают довольно сильно. А ощущение от прикосновений помогают дать волю фантазии. Для того чтобы секс с завязанными глазами удался, стоит позаботиться о некоторых моментах, пишут sex-news.ru.

Надо подготовить шарф, или платок, чтобы подглядеть было невозможно. Это создаст интригу и пощекочет нервы. Можно запастись секс-аксессуарами в магазине. Например, можно ласкать тело партнера или партнерши перьями, кубиком льда и даже чем-то съедобным.

Секс с завязанными глазами больше подходит парам, в которых партнеры доверяют друг другу. Это позволяет расслабиться психологически и получить максимум удовольствия. Можно не только ласкать руками, но и губами, даже покусывать. Причем, если вы поменяеете место для ласки, возбуждение будет нарастать.

Оргазм с завязанными глазами, чаще всего бывает ярче обычного. Это происходит из-за ожидания чего-то необычного и приятного.