СМИ: больной раком Хью Джекман разводится после 20 лет брака

Муж и жена прожили вместе 20 лет. Несмотря на то, что друзья считали их счастливой парой, злые языки утверждают: Хью охладел к Деборре-Ли, пишет СтарХит.

«Супруги все больше времени находятся вдали друг от друга, несмотря на данное когда-то обещание, что они будут расставаться не более чем на 2 недели», - сообщил инсайдер журналистам.

Фото: Scanpix

Сам актер, который ездит по городам и странам в рамках промо-тура по случаю выхода фильма «Логан», ничего конкретного об этой ситуации не говорит. А представитель Джекмана отметил, что вся информация о проблемах в семье Джекмана на 100 процентов была сфабрикована его недоброжелателями. Поклонники супругов продолжают переживать, потому что слухи без причины не возникают.

Согласно данным одного из зарубежных изданий, Хью предпочитает проводить все больше времени с ребятами моложе его на несколько лет. К тому же, таблоид упомянул о том, что в микроблоге Джекмана давно не было снимков с супругой. «На странице актера размещены селфи из спортзала, а также снимки и видео, рекламирующие фильмы с его участием», - пишет журнал.

Напомним, что ранее у Джекмана диагностировали проблемы со здоровьем. Специалисты установили, что актер страдает от рецидивов онкологии. «Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь», - такой пост оставил Хью на странице в социальной сети две недели назад. Поклонники поддерживают актера и желают ему здоровья.

Сам Хью посоветовал фанатам следить за состоянием своей кожи. «Пример того, что случается, если не пользоваться средствами с защитой от солнечных лучей. Базально-клеточная карцинома. Легкая форма рака. Пожалуйста, пользуйтесь, солнцезащитными средствами и проводите регулярное обследование!» - отметил актер.