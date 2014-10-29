Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

СМИ: больной раком Хью Джекман разводится после 20 лет брака

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Голливудский актер Хью Джекман давно не появлялся в обществе с супругой Деборрой-Ли Фернесс. В окружении пары поговаривают, что они расторгли брак несколько месяцев назад. 

Муж и жена прожили вместе 20 лет. Несмотря на то, что друзья считали их счастливой парой, злые языки утверждают: Хью охладел к Деборре-Ли, пишет СтарХит.

«Супруги все больше времени находятся вдали друг от друга, несмотря на данное когда-то обещание, что они будут расставаться не более чем на 2 недели», - сообщил инсайдер журналистам. 

Фото:  Scanpix

Сам актер, который ездит по городам и странам в рамках промо-тура по случаю выхода фильма «Логан», ничего конкретного об этой ситуации не говорит. А представитель Джекмана отметил, что вся информация о проблемах в семье Джекмана на 100 процентов была сфабрикована его недоброжелателями. Поклонники супругов продолжают переживать, потому что слухи без причины не возникают.

Согласно данным одного из зарубежных изданий, Хью предпочитает проводить все больше времени с ребятами моложе его на несколько лет.  К тому же, таблоид упомянул о том, что в микроблоге Джекмана давно не было снимков с супругой. «На странице актера размещены селфи из спортзала, а также снимки и видео, рекламирующие фильмы с его участием», - пишет журнал.

Напомним, что ранее у Джекмана диагностировали проблемы со здоровьем. Специалисты установили, что актер страдает от рецидивов онкологии. «Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь», - такой пост оставил Хью на странице в социальной сети две недели назад. Поклонники поддерживают актера и желают ему здоровья.

Сам Хью посоветовал фанатам следить за состоянием своей кожи. «Пример того, что случается, если не пользоваться средствами с защитой от солнечных лучей. Базально-клеточная карцинома. Легкая форма рака. Пожалуйста, пользуйтесь, солнцезащитными средствами и проводите регулярное обследование!» - отметил актер.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактерженаразводсемьяхью джекман
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:30
То, что вы точно хотите попробовать: секс с завязанными глазами
17:08
Фотоновость: у Бузовой из-за развода анорексия
16:52
Каждое утро он брал молоток и пропадал до ночи. 22 года спустя все узнали, чем он занимался (2)
16:45
А вы есть в тройке лидеров? Названы самые умные женщины по знаку Зодиака
16:30
СМИ: больной раком Хью Джекман разводится после 20 лет брака
16:07
Какая красивая пара: вы только посмотрите, с кем вышел в свет сын Валерии
15:50
Тяжелая болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной остановила борьбу за квартиру
15:31
Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака
15:11
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение (1)
15:04
Снимок, который взбудоражил Сеть: на селфи школьницы попал призрак (фото)
14:30
Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть
13:58
Вот почему хирурги носят халаты синего или зеленого цвета! Оказывается, такое решение спасает жизни
13:40
Это самая страшная правда о вас в зависимости от вашего знака Зодиака (1)
13:21
Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем
13:03
Видео: Яна Рудковская и Тимати примирились и зажгли под лезгинку на приеме у Кадырова
12:54
Стало известно, что грозит жене Караченцова за аварию в пьяном виде
12:38
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
12:22
Фанаты обсуждают ослепительную внешность Ларисы Гузеевой (1)
12:06
В этом списке и ваш любимый актер! Алексей Воробьев перечислил геев в российском шоубизе
11:57
Пригожин о «Евровидении»: это пир во время чумы (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон

Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон

Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством

Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством

Как грамотно отказать мужчине в сексе

Как грамотно отказать мужчине в сексе

17:30
Видео: смотрите, как менялись свадебные прически за последние сто лет
17:14
Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса
16:49
Спешите! Объявлен кастинг на конкурс «Мисс весна 2017»
16:33
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(1)
Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака
Каждое утро он брал молоток и пропадал до ночи. 22 года спустя все узнали, чем он занимался(2)
В этом списке и ваш любимый актер! Алексей Воробьев перечислил геев в российском шоубизе
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии(1)
Топ комментариев
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
Женщина нашла потерянный iPhone, но то, что она обнаружила, повергло ее в ужас(2)
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
CмотриЦеликом
Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

27. фев
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото) (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьпевицаплатьепрезидентприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees