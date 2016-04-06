Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Оказывается, представители разных зодиакальных знаков имеют не только общие черты характера, но и физические особенности. Мало кто обращает на это внимание, но звезды вполне могут рассказать о том, какие части тела являются наиболее привлекательными у каждого знака Зодиака. Хотите узнать подробнее? Вперед!

Овен — брови

Это наиболее яркий фрагмент вашего лица. Вы искусно умеете управлять бровями так, что они будут говорить вместо вас. Кокетство? Легко! Недоумение? Пожалуйста! На ваши брови просто невозможно не обратить внимание, пишет Esotericblog.ru.

Телец — губы

У вас сочные губы, которые всегда привлекают внимание мужчин. Они буквально приковывают взгляды к вашим манящим устам. Что уж говорить о тех случаях, когда вы пользуетесь яркими помадами. Роковая страсть!

Близнецы - лицо

Вы — та самая Белоснежка, на которую невозможно не обратить внимание! У вас красивый цвет лица и здоровая кожа. Любые недостатки будто становятся невидимыми, потому что вы — настоящая красотка!

Рак — животик

Несмотря на то, что вы любите перекусить, ваша фигура остается привлекательной! Мужчинам нравится ваш животик даже тогда, когда он перестает быть упругим и накачанным. Беременность вам к лицу!

Лев — волосы

У вас такая форма лица, которой идут все прически. В этом ваш выигрыш! Вы выглядите привлекательно и с распущенными волосами, и с собранными в пучок.

Дева — кожа

У вас потрясающая кожа. Она гладкая, нежная, здоровая… Вам идет и загар, и бледнота. У вас редко бывают веснушки, сыпь или морщины. Настоящее везение!

Весы — ягодицы

Вы любите заниматься спортом, хотя вполне могли бы обойтись и без него. Ваши ягодицы неизменно привлекают взгляды мужчин. Вам есть чем гордиться!

Скорпион — интимные части тела

Да вы просто ходячий афродизиак! Мужчины без ума от ваших умений и от красоты ваших интимных зон.

Стрелец — спина

Ровная осанка, красивый изгиб тела… Вы выглядите величественно и сексуально. Вам идут наряды с открытыми плечами и спиной. Пользуйтесь этим!

Козерог — ноги

Надевайте шортики и юбки всякий раз, когда это возможно. Почему? Потому что такие стройные и соблазнительные ножки просто грех скрывать! Каблучки тоже подчеркнут их красоту.

Водолей — стопы

Есть люди, которые просто фанатеют от стоп. Им нужно встречаться с Водолеями! У вас очень гладкие пяточки и правильная форма стопы.

Рыбы — глаза

В них можно утонуть! Вот уж у кого глаза действительно являются окном в душу. Вы умело используете свое оружие, соблазняя представителей противоположного пола. Так держать!

Теперь вы знаете, какие части тела вы смело можете считать своими достоинствами. Не забывайте подчеркивать их!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАглазазнакизодиакрыбы
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:07
Какая красивая пара: вы только посмотрите, с кем вышел в свет сын Валерии
15:50
Тяжелая болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной остановила борьбу за квартиру
15:31
Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака
15:11
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение
15:04
Снимок, который взбудоражил Сеть: на селфи школьницы попал призрак (фото)
14:30
Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть
13:58
Вот почему хирурги носят халаты синего или зеленого цвета! Оказывается, такое решение спасает жизни
13:40
Это самая страшная правда о вас в зависимости от вашего знака Зодиака (1)
13:21
Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем
13:03
Видео: Яна Рудковская и Тимати примирились и зажгли под лезгинку на приеме у Кадырова
12:54
Стало известно, что грозит жене Караченцова за аварию в пьяном виде
12:38
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице (2)
12:22
Фанаты обсуждают ослепительную внешность Ларисы Гузеевой (1)
12:06
В этом списке и ваш любимый актер! Алексей Воробьев перечислил геев в российском шоубизе
11:57
Пригожин о «Евровидении»: это пир во время чумы (1)
11:32
Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)
11:12
Пользователей Сети похвалили платье Иванки Трамп на выступлении отца. А что думаете вы? (1)
10:54
Оксана Федорова рассказала о пластике
10:30
Смотри: похорошевшая Елена Кондулайнен закрутила роман с 41-летним актером (1)
10:10
В Сети появилось первое видео с Караченцовым после аварии
Все новости
KrasotkaЦеликом
Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон

Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон

Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством

Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством

Как грамотно отказать мужчине в сексе

Как грамотно отказать мужчине в сексе

16:00
Плюшевые мишки-шпионы подслушали разговоры тысяч детей и родителей
15:35
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
14:12
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас
13:48
Косметика, которой не должно быть в твоей косметичке: убийственные ингредиенты в составе
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение
Снимок, который взбудоражил Сеть: на селфи школьницы попал призрак (фото)
Вот почему хирурги носят халаты синего или зеленого цвета! Оказывается, такое решение спасает жизни
Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть
Это самая страшная правда о вас в зависимости от вашего знака Зодиака(1)
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
CмотриЦеликом
Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

27. фев
Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото) (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьпевицаплатьепрезидентприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees