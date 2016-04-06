Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака

Овен — брови

Это наиболее яркий фрагмент вашего лица. Вы искусно умеете управлять бровями так, что они будут говорить вместо вас. Кокетство? Легко! Недоумение? Пожалуйста! На ваши брови просто невозможно не обратить внимание, пишет Esotericblog.ru.

Телец — губы

У вас сочные губы, которые всегда привлекают внимание мужчин. Они буквально приковывают взгляды к вашим манящим устам. Что уж говорить о тех случаях, когда вы пользуетесь яркими помадами. Роковая страсть!

Близнецы - лицо

Вы — та самая Белоснежка, на которую невозможно не обратить внимание! У вас красивый цвет лица и здоровая кожа. Любые недостатки будто становятся невидимыми, потому что вы — настоящая красотка!

Рак — животик

Несмотря на то, что вы любите перекусить, ваша фигура остается привлекательной! Мужчинам нравится ваш животик даже тогда, когда он перестает быть упругим и накачанным. Беременность вам к лицу!

Лев — волосы

У вас такая форма лица, которой идут все прически. В этом ваш выигрыш! Вы выглядите привлекательно и с распущенными волосами, и с собранными в пучок.

Дева — кожа

У вас потрясающая кожа. Она гладкая, нежная, здоровая… Вам идет и загар, и бледнота. У вас редко бывают веснушки, сыпь или морщины. Настоящее везение!

Весы — ягодицы

Вы любите заниматься спортом, хотя вполне могли бы обойтись и без него. Ваши ягодицы неизменно привлекают взгляды мужчин. Вам есть чем гордиться!

Скорпион — интимные части тела

Да вы просто ходячий афродизиак! Мужчины без ума от ваших умений и от красоты ваших интимных зон.

Стрелец — спина

Ровная осанка, красивый изгиб тела… Вы выглядите величественно и сексуально. Вам идут наряды с открытыми плечами и спиной. Пользуйтесь этим!

Козерог — ноги

Надевайте шортики и юбки всякий раз, когда это возможно. Почему? Потому что такие стройные и соблазнительные ножки просто грех скрывать! Каблучки тоже подчеркнут их красоту.

Водолей — стопы

Есть люди, которые просто фанатеют от стоп. Им нужно встречаться с Водолеями! У вас очень гладкие пяточки и правильная форма стопы.

Рыбы — глаза

В них можно утонуть! Вот уж у кого глаза действительно являются окном в душу. Вы умело используете свое оружие, соблазняя представителей противоположного пола. Так держать!

Теперь вы знаете, какие части тела вы смело можете считать своими достоинствами. Не забывайте подчеркивать их!