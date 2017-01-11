Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение

«Утро понедельника началось с того, что одни хорошие знакомые поинтересовались, всё ли у нас с Евгением хорошо. Откуда такой вопрос? Мы удивились. И почти сразу узнали, что в утренней программе на Sky Plus говорили о президентском приеме, - пишет Трийну Осиновски в Facebook. – Ведущий Алари Кивисаар рассказал в эфире, что в одной из прямых трансляций неоднократно показывали, как какая-то пара ссорится. «Дорогого слушателя» вывели в прямой эфир и из его уст прозвучало, что ссорящаяся пара - это я и Евгений», пишет портал Naine.

«Не могло такого быть, в нашей жизни нет насилия. Ни физического, ни психологического. Насилие в любом ключе осуждается и мной, и моим супругом. Мы в этот вечером наслаждались приемом и обществом друг друга», - говорит Трийну.

По словам ведущего Алари Кивисаара, в студию позвонил слушатель, который поделился неверной информацией, она была проверена и опровергнута в прямом эфире. «Я Осиновского ни в чем не обвинял. Это сделал слушатель, позвонивший в прямой эфир», - сказал Кивисаар.