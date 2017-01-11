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Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение

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Супруга министра здоровья и труда Эстонии Евгения Осиновского Трийну Осиновски опубликовала на своей стене в Facebook сообщение, в котором описывает неприятный сюрприз. В понедельник в эфире утренней программы на Sky Plus были сделаны преждевременные выводы, из-за чего у слушателей могло сложиться впечатление, что пара поссорилась и подралась на приеме у президента.

«Утро понедельника началось с того, что одни хорошие знакомые поинтересовались, всё ли у нас с Евгением хорошо. Откуда такой вопрос? Мы удивились. И почти сразу узнали, что в утренней программе на Sky Plus говорили о президентском приеме, - пишет Трийну Осиновски в Facebook. – Ведущий Алари Кивисаар рассказал в эфире, что в одной из прямых трансляций неоднократно показывали, как какая-то пара ссорится. «Дорогого слушателя» вывели в прямой эфир и из его уст прозвучало, что ссорящаяся пара - это я и Евгений», пишет портал Naine.

 «Не могло такого быть, в нашей жизни нет насилия. Ни физического, ни психологического. Насилие в любом ключе осуждается и мной, и моим супругом. Мы в этот вечером наслаждались приемом и обществом друг друга», - говорит Трийну.

По словам ведущего Алари Кивисаара, в студию позвонил слушатель, который поделился неверной информацией, она была проверена и опровергнута в прямом эфире. «Я Осиновского ни в чем не обвинял. Это сделал слушатель, позвонивший в прямой эфир», - сказал Кивисаар.

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