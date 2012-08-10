Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть

Однако на днях звезда решила побаловать своих подписчиков снимком без мейк-апа, пишет TopNews.

Фолловерам знаменитости пришлась по душе такая публикация: пользователи расхвалили Ренату, отметив ее естественную красоту.

"Как же везет этим людям, которые могут наслаждаться общением с Ренатой. А без макияжа она такая нежная-нежная», «Без макияжа даже лучше. Естественная и нежная", "Рената, Вы девушка без возраста. Удивительно красивая", "Прекрасная!", — такие комментарии оставляют фанаты в Instagram Ренаты Литвиновой.