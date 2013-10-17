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Самые распространенные вопросы мужчин о сексе с женщиной и ответы на них

Limon.ee
Limon.ee
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Мужчины задали наиболее волнующие их вопросы и получили на них ответ.

Любят ли девушки анальный секс?

Нет такой вещи, которую хотят все девушки, кроме романтического свидания с Райаном Гослингом. Единственный способ узнать, чего хочет женщина – спросить ее об этом, пишет Soulpost.ru.

Как остановиться и не достичь оргазма слишком быстро?

Во-первых, давайте определим, что для вас означает быстро. Среднее время до эякуляции составляет 3-7 минут. Если вы вкладываетесь в этот период времени, но хотели бы заниматься сексом дольше, существуют разные методы, которые могут оставить преждевременное семяизвержение. Например, смена позы и темпа секса.

Важен ли размер полового члена?

Некоторым важен, некоторым — нет. Что действительно важно для женщин – удовлетворение их потребностей в постели. Если вы тратите на оральные и другие ласки полчаса, то, вероятнее всего, размер вашего пениса не будет иметь значения.

Что девушки любят в постели?

Они любят чувствовать себя хорошо. Ни одна женщина не хочет быть проигнорирована, когда вы скачете на ней три с половиной минуты, а затем сразу засыпаете. Узнайте, что заставляет ее коленки дрожать и сделайте это!

Есть ли способ продолжить секс с девушкой, после того, как она кончила и стала невероятно чувствительной?

Да. Для этого нужно знать, какой она испытала оргазм — клиторальный, вагинальный, анальный или сосочный? Когда вы определили это место – держитесь от него подальше, оно будет очень чувствительным. Ласкайте ее в других эрогенных зонах. Если она достигла кульминации от анальной стимуляции, расслабьте ее тело мягким массажем, а также коснитесь ее чувствительных областей (голова, шея, уши, плечи).

Когда я смогу повторить секс после второго раза?

Нет никакого способа ускорить время, за которое ваше тело должно восстановиться. Но не зацикливайтесь на том, что проникающий секс — единственный способ доставить удовольствие. Если вы только что кончили, сосредоточьтесь на ее удовлетворении. Рефрактерный период варьируется для каждого парня, но ни одна женщина не пожалуется, если вы потратите эти 10-15 минут (или больше) на удовлетворение ее потребностей.

Ненавидят ли девушки порно?

Да, если это тот тип порно, который заставляет их думать, что они должны иметь необъятный размер груди, белые волосы, отсутствие желания для прелюдии, доставлять удовольствие исключительно вам и кончить за 2 секунды. Это крайне нереалистично. Женщины могут быть заинтересованы в различных видах порно. Экспериментируйте, просматривая разные порносюжеты с партнером и понаблюдайте за его реакцией.

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