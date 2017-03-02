Вот почему хирурги носят халаты синего или зеленого цвета! Оказывается, такое решение спасает жизни

Они облачаются в одежду синего или зеленого цвета. Так почему же они так выделяются среди остальных?

Сначала хирурги, как и другие врачи, носили белые халаты. Этот цвет считался символом чистоты, а еще такую одежду было довольно просто отбеливать при помощи хлорки, пишет okok.life.

Лишь во второй половине XX века хирурги стали понемногу переходить на униформу сине-зеленого цвета. Оказалось, всё дело в устройстве наших глаз!

Зелёный цвет лучше всего подходит для операций, потому что является полной противоположностью красного в цветовом спектре. Он помогает хирургам лучше видеть!

Дело в том, что зеленый цвет считается самым спокойным для глаз, в то время как красный — сильный раздражитель. Хирургам приходится много времени смотреть на кровь, из-за чего их глаза постепенно становятся невосприимчивы к этому цвету. А зеленый помогает сбалансировать нагрузку.

Кроме того, сосредоточенность на красных тонах может вызвать иллюзию зеленых цветовых пятен, если перевести взгляд на белый фон. Это может произойти, если хирург резко поднимет глаза на халат пациента или форму анестезиолога. А зеленая униформа помогает нивелировать этот эффект и не отвлекает врача.

Как видишь, мелочей в медицине не бывает. Даже такая, казалось бы, мелочь, как цвет халата, помогает спасать жизни! Поделись этими знаниями со своими друзьями, им тоже должно быть интересно.