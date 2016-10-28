Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы всегда думаете о смерти. На пути к месту назначения, вам интересно, что произойдет, если вы врежетесь в авто на встречной полосе или остановитесь на переходе, когда загорится красный свет. Вы зациклены на смерти.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы – следопыт и можете потратить часы, просматривая страницы бывшего в Instagram или Facebook. И, если вы обнаружите его на фото с симпатичной девушкой, вы найдете ее страницу и просмотрите все статусы. Вы можете даже подстроить вашу «случайную» встречу с ними в их любимом кафе или на их работе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы — опытный лжец, можете придумать историю и заставить поверить в нее. Иногда, вы лжете для удовольствия, чтобы увидеть, что можете обмануть. И вам всегда это удается.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас навязчивые мысли. Когда вы встречаетесь с кем-то, вы становитесь одержимы им. Вы — тип человека, который убьет за измену и не почувствует ни капли вины.

Лев (23 июля — 22 августа)

Иногда вы представляете свои собственные похороны, тех, кто будет на них присутствовать и плакать громче всех. Эта больная фантазия заставляет вас чувствовать себя важными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы — невинный ангел в течение дня, но, когда приходит вечер, вы фантазируете об извращенном сексе. Сексе, который, вы бы хотели, вас не возбуждал.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша история Youtube, стена Вконтакте и Facebook поистине пугает. Вы смотрите тревожную гадость. Если правительство получит доступ к вашему компьютеру, оно примет вас за серийного убийцу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отравляющие мысли возникают в вашей голове случайным образом. Когда вы держите ребенка или животное, вы думаете о том, что могли бы легко раздавить его. Когда вы идете по улице вместе с девушкой, вы думаете о том, как могли бы столкнуть ее на середину проезжей части. Вы бы никогда не сделали эти вещи, но думаете о них все время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете посмотреть кому-то в глаза и сказать, что их любимая бабушка умерла, не проронив при этом ни слезинки. Иногда, вы не чувствуете эмоций, просто онемение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы планируете смерть своих друзей и членов семьи. Это не значит, что вы на самом деле этого хотите, просто тренируете ум. Вы пытаетесь выяснить, как выйти сухим из воды после убийства, чтобы понять, насколько вы умны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Более одного раза, вы думали о том, что сказать на похоронах вашей матери, отца или лучшего друга. Вам нравится творить, а что может быть более творческим, чем писать эмоциональный панегирик?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда вы мечтаете, то думаете о страшных вещах, например, что бы случилось, если бы кто-то взорвал ваш офис. В своей фантазии вы представьте себя героем. Человеком, который убивает злодея и всех спасает.