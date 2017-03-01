Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал переговоры «знаковым событием». В свою очередь, Владимир Путин отметил, что прием, оказанный ему, был радушным, а переговоры обстоятельными. По итогам встречи лидеры двух стран подписали ряд документов.

Местные журналисты сообщают, что Алмазбек Атамбаев сделал Владимиру Путину роскошный презент - скакуна арабской породы. После мероприятия в государственной резиденции президент России познакомился с питомцем поближе и даже покормил его морковкой.

Фотографии, на которых запечатлен момент общения Владимира Путина с жеребцом, опубликовал в социальных сетях официальный фотограф Алмазбека Атамбаева Султан Досалиев. Подписчики мужского пола сочли, что кадры вышли очень трогательными. «Шикарные снимки», «Красота», «Классно получилось», – обсуждали они.