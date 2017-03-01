Видео: Яна Рудковская и Тимати примирились и зажгли под лезгинку на приеме у Кадырова

В Грозном 1 марта состоялся показ новой коллекции модного дома Firdaws, принадлежащего одной из дочерей главы Республики Айшат Кадыровой. Ольга Бузова одна из первых примерила длинное платье, и рассказала, что чувствует себя в нем королевой, пишут Argumentiru.com.

В Instagram Яна Рудковская сплясала лезгинку с рэпером Тимати. Видео уже набирает популярность.

Парочка смотрелась очень счастливой, несмотря на то, что в прошлом с Тимати у Яны был большой конфликт из-за Димы Билана. Она отправляла рэпера в наркодиспансер, а рэпер называл ее подопечного "заднеприводным".

"Только на Чеченской земле! Яна и Тима танцуют вместе "Лезгинку"! Видео года", - подписала видео Рудковская. Продюсер добавила, что "только в первый день весны и только на Чеченский земле и только Рамзан Ахматович может невозможное сделать возможным и помирить 2 стихии - Яну и Тиму".