Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице

Отец Стаса Пьехи ушел от матери артистки - Илоны Броневицкой, когда сыну был год. Пятрас Герулис живет в старой панельной пятиэтажке на окраине Вильнюса. Он пережил два инфаркта. И несколько лет ему пришлось скитаться в прямом смысле: не имея постоянного заработка, он иногда играл на рояле в ночлежках, еще реже - в кафе, и питался чем придется - иногда даже с помоек, пишут Argumentiru.com.

"Я ел что придется, радовался когда видел разбитую банку с медом", - поведал в сюжете к программе "Прямой эфир" отец знаменитого артиста, и быший зять непревзойденной Эдиты Пьехи.

Пятрас Герулис в программе "Прямой эфир" заявил, что хочет видеть своего сына Стаса Пьеху, но тот не идет на контакт. У него есть также три дочери, которые, по слухам, отказываются ему помогать. "Стас помогает с деньгами, помогает, часто", - поведал о щедрости сына обиженный его вниманием отец.

Однажды Стас Пьеха дал концерт в Вильнюсе, где встретился с отцом. И вот что музыкант написал об этой встрече:

"Батя мой - литовец... Виделись мы мало да и общались исключительно по праздникам. Знаю, что в застойные советские времена Пятрас (так его зовут) взращивал в себе буржуазность и промышлял антисоветской джазовой музацией... Пел ее, слушал и обожал.. Сегодня мы дали первый Большой концерт в шикарном зале Вильнюса... Был и отец, и двоюродный дед, и захотелось мне порадовать моих стариков, усладить их уши теплыми блюзовыми гармониями и зарубежными ритмами все остались довольны, а концерт был реально бомбовый!" - рассказывал Стас Пьеха пару лет назад в Instagram.