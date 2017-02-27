Фанаты обсуждают ослепительную внешность Ларисы Гузеевой

Правда это или нет, покажет время. А пока Лариса в сети опубликовала фото, на котором предстала в образе роковой женщины в окружении актеров Михаила Владимирова и Жана Даниэля. «Мои дорогие Мишечка Владимиров и Жанусик Даниэль! Работать с ними счастье!» — подписала кадр Гузеева. Стоит отметить, что Лора в своем возрасте выглядит очень соблазнительно.